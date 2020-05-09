Вспышка коронавируса на Волыни: в ОГА объяснили причину
В Ковельском районе Волыни зарегистрировали 17 новых случаев COVID-19. В Облгосадминистрации уверены, что вспышка коронавируса связана с массовым посещением кладбищ в поминальные дни.
Некоторые священники, несмотря на просьбы воздержаться от коллективных богослужений, все же приходили на кладбище в поминальные дни. Об этом на брифинге заявила заместительница главы Волынской ОГА Татьяна Щербак.
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Она отметила, что 8 мая подтвердили еще 17 новых случаев COVID-19 именно в Ковельском районе.
Это объясняется тем, что были "гробки" и поминальные дни,
– сказала Щербак.
Также заместительница главы ОГА сообщила о десятой смерти в области от осложнений коронавируса – умерла жительница Ковеля 1942 года рождения, у которой была гипертоническая болезнь.
Коронавирус на Волыни: главное
- По состоянию на 8 мая на Волыни подтвердили 424 случая заболевания коронавирусом.
- В Киверцовском райотделе полиции коронавирус обнаружили у 25 сотрудников.
- В Волынский области с 11 апреля ввели режим максимального ограничения передвижения.
- Городская власть ввела жесткие правила торговли из-за распространения коронавируса в Луцке. Ограничения касаются как продавцов, так и покупателей.