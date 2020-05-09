24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Вспышка коронавируса на Волыни: в ОГА объяснили причину

- Читати новину українською
Спалах коронавірусу на Волині
Спалах коронавірусу на Волині / newsmakers

В Ковельском районе Волыни зарегистрировали 17 новых случаев COVID-19. В Облгосадминистрации уверены, что вспышка коронавируса связана с массовым посещением кладбищ в поминальные дни.

Некоторые священники, несмотря на просьбы воздержаться от коллективных богослужений, все же приходили на кладбище в поминальные дни. Об этом на брифинге заявила заместительница главы Волынской ОГА Татьяна Щербак.

Актуально На Волыни коронавирус обнаружили у 25 полицейских из одного отделения

Она отметила, что 8 мая подтвердили еще 17 новых случаев COVID-19 именно в Ковельском районе.

Это объясняется тем, что были "гробки" и поминальные дни,
– сказала Щербак.

Также заместительница главы ОГА сообщила о десятой смерти в области от осложнений коронавируса – умерла жительница Ковеля 1942 года рождения, у которой была гипертоническая болезнь.

Коронавирус на Волыни: главное

  • По состоянию на 8 мая на Волыни подтвердили 424 случая заболевания коронавирусом.
  • В Киверцовском райотделе полиции коронавирус обнаружили у 25 сотрудников.
  • В Волынский области с 11 апреля ввели режим максимального ограничения передвижения.
  • Городская власть ввела жесткие правила торговли из-за распространения коронавируса в Луцке. Ограничения касаются как продавцов, так и покупателей.

 

Автор: Алена Захарова
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Волынь Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
5 мая , 13:55 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк
Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
3 мая , 07:40 Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
30 апреля , 16:37 Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
Олександр Бевза