Вспышка коронавируса на Волыни: в ОГА объяснили причину

В Ковельском районе Волыни зарегистрировали 17 новых случаев COVID-19. В Облгосадминистрации уверены, что вспышка коронавируса связана с массовым посещением кладбищ в поминальные дни.

Некоторые священники, несмотря на просьбы воздержаться от коллективных богослужений, все же приходили на кладбище в поминальные дни. Об этом на брифинге заявила заместительница главы Волынской ОГА Татьяна Щербак.

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Она отметила, что 8 мая подтвердили еще 17 новых случаев COVID-19 именно в Ковельском районе.

Это объясняется тем, что были "гробки" и поминальные дни,

– сказала Щербак.

Также заместительница главы ОГА сообщила о десятой смерти в области от осложнений коронавируса – умерла жительница Ковеля 1942 года рождения, у которой была гипертоническая болезнь.

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