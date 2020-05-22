Вспышка сальмонеллеза в Запорожье: госпитализированы 12 человек
В Запорожье с сальмонеллезом госпитализировали 12 человек. Известно, что за несколько дней до госпитализации они питались в одном буфете.
Причины вспышки выясняются, проводится проверка продуктов, а также сточной и питьевой воды, сообщает Центр общественного здоровья.
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Продолжаются противоэпидемические мероприятия, проводится обследование контактных лиц и дезинфекция по месту жительства пациентов.
Чаще всего человек подхватывает сальмонеллу от животных, вследствие потребления зараженных продуктов или плохой гигиены рук. Чаще всего есть в мясе, яйцах, рыбе, но вполне может быть и в воде. Сальмонеллу нельзя почувствовать на вкус или запах.