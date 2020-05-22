24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Вспышка сальмонеллеза в Запорожье: госпитализированы 12 человек

- Читати новину українською
В Запорожье вспышка сальмонеллеза
В Запорожье вспышка сальмонеллеза / 24 канал

В Запорожье с сальмонеллезом госпитализировали 12 человек. Известно, что за несколько дней до госпитализации они питались в одном буфете.

Причины вспышки выясняются, проводится проверка продуктов, а также сточной и питьевой воды, сообщает Центр общественного здоровья.

К теме Сальмонеллез: все, что надо знать об опасной инфекции

Продолжаются противоэпидемические мероприятия, проводится обследование контактных лиц и дезинфекция по месту жительства пациентов.

 
Сальмонеллез – что это?
Инфекционное заболевание, вызванное бактериями рода Сальмонелла. Сальмонеллез относится к острым кишечным инфекциям и может вызвать серьезные осложнения, особенно у детей.

Чаще всего человек подхватывает сальмонеллу от животных, вследствие потребления зараженных продуктов или плохой гигиены рук. Чаще всего есть в мясе, яйцах, рыбе, но вполне может быть и в воде. Сальмонеллу нельзя почувствовать на вкус или запах.

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Лечение Инфекция Больница Новости Запорожья Новости Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Минздрав утверждает, что морская вода и солнце убивают коронавирус: подтверждает ли это наука
18 мая , 19:01 Минздрав утверждает, что морская вода и солнце убивают коронавирус: подтверждает ли это наука
Анастасія Лукашевська
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
17 мая , 14:06 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза
Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
15 мая , 12:42 Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
Вікторія Кутьїна