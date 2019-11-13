Вспышка чумы в Китае: подтвердили два случая

Власти китайской столицы зафиксировали два случая заражения чумой легочной формы. Инфицированные проходят лечение.

Об этом сообщает CNN. Оба пациента из Внутренней Монголии – автономного региона на севере Китая.

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Оба инфицированных находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь. Администрация города предприняла необходимые меры для минимизации риска распространения эпидемии.

Чума – что это? Это бактериальное заболевание. Его разносят блохи и инфицированные животные.

Виды чумы

бубонная чума – характеризуется воспалением лимфатических узлов, из-за чего и образуют так называемые "бубоны"; легочная чума; септическая чума – поражает кровяную систему.

В средневековье, чума унесла жизни 50 миллионов людей. С появлением антибиотиков эту болезнь можно вылечить. Но она не исчезла с планеты.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждают, что за 2010-2015 годы в мире было зарегистрировано 3248 случаев чумы и 584 смертей от нее.

Профилактика чумы

Лучший способ профилактики – это вакцинация. Но именно против легочной формы заболевания она не очень эффективна. Поэтому стоит бороться с грызунами, не контактировать с дикими и мертвыми животными.

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