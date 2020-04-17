Вспышка COVID-19 в Почаевской лавре: настоятель отказывается контактировать с медиками

В Почаевской лавре в Тернопольской области подозревают вспышку COVID-19. В то же время настоятель отказывается сотрудничать с медиками для проведения обследований.

Об этом сообщила главный санитарный врач области Оксана Чайчук, пишет Интерфакс.

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Так, в Шумске на Тернопольщине обнаружили за сутки 21 положительный результат на COVID-19, всего в районе есть 26 больных.

"У нас вчера возникла ситуация в Шумском районе, который тесно связан с Почаевской лаврой, поскольку священник, который участвует в хоре в Почаевской лавре, является священнослужителем на территории Збаражского района, а жена его работает бухгалтером в Шумской больнице. Соответственно, контакты пошли как среди сотрудников бухгалтерии, так и главный врач у нас положительный и многие врачи", – сказала Чайчук.

В источнике говорится, что по итогам эпидрасследования также было установлено, что с этим священником связана вспышка в Дубенском районе.

Пытались выйти на связь с настоятелем Почаевской лавры, он на контакт не выходит. Вышел его помощник, пообещал сегодня до часу дня предоставить список участников хора. Этого не произошло,

– добавила главная санитарный врач области.

Она отметила, что мэр Почаева "не принимает большого участия и говорит, что никого не знает".

"Удалось обследовать двух священников, двух хористов, а остальные – контакт очень большой. Эти священники, которые участвуют в хоре Почаевской лавры, имеют приходы в Шумском районе, Кременецком районе, Збаражском районе. То есть, если мы добьемся результатов обследования, будет достаточно крупная вспышка", – заявила Чайчук.

По состоянию на 17 апреля в Тернопольской области подтверждено 353 случая COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Киево-Печерской лавре:

В Киево-Печерской лавре обнаружили уже 90 случаев коронавируса, 63 из которых – за прошедшие сутки. Известно, что среди больных есть и одиозный настоятель Павел, больше известный как "Паша мерседес".

Помещения монастыря закрыли на карантин и планируют направить туда бригаду медиков, рентген-оборудование и тесты.

Отметим, что совсем недавно в лавре пренебрегали указаниями власти, призывая игнорировать карантин и обниматься.

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