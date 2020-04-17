Вспышка COVID-19 в Почаевской лавре: настоятель отказывается контактировать с медиками
В Почаевской лавре в Тернопольской области подозревают вспышку COVID-19. В то же время настоятель отказывается сотрудничать с медиками для проведения обследований.
Об этом сообщила главный санитарный врач области Оксана Чайчук, пишет Интерфакс.
Читайте также В Тернополе усилили карантин: что запретили
Так, в Шумске на Тернопольщине обнаружили за сутки 21 положительный результат на COVID-19, всего в районе есть 26 больных.
"У нас вчера возникла ситуация в Шумском районе, который тесно связан с Почаевской лаврой, поскольку священник, который участвует в хоре в Почаевской лавре, является священнослужителем на территории Збаражского района, а жена его работает бухгалтером в Шумской больнице. Соответственно, контакты пошли как среди сотрудников бухгалтерии, так и главный врач у нас положительный и многие врачи", – сказала Чайчук.
В источнике говорится, что по итогам эпидрасследования также было установлено, что с этим священником связана вспышка в Дубенском районе.
Пытались выйти на связь с настоятелем Почаевской лавры, он на контакт не выходит. Вышел его помощник, пообещал сегодня до часу дня предоставить список участников хора. Этого не произошло,
– добавила главная санитарный врач области.
Она отметила, что мэр Почаева "не принимает большого участия и говорит, что никого не знает".
"Удалось обследовать двух священников, двух хористов, а остальные – контакт очень большой. Эти священники, которые участвуют в хоре Почаевской лавры, имеют приходы в Шумском районе, Кременецком районе, Збаражском районе. То есть, если мы добьемся результатов обследования, будет достаточно крупная вспышка", – заявила Чайчук.
По состоянию на 17 апреля в Тернопольской области подтверждено 353 случая COVID-19.
Ситуация с коронавирусом в Киево-Печерской лавре:
- В Киево-Печерской лавре обнаружили уже 90 случаев коронавируса, 63 из которых – за прошедшие сутки. Известно, что среди больных есть и одиозный настоятель Павел, больше известный как "Паша мерседес".
- Помещения монастыря закрыли на карантин и планируют направить туда бригаду медиков, рентген-оборудование и тесты.
- Отметим, что совсем недавно в лавре пренебрегали указаниями власти, призывая игнорировать карантин и обниматься.
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
Коронавирус COVID-2019 в Китае: количество жертв больше, чем считали до сих порсегодня , 12:00
-
Коронавирус в США: число умерших резко возросло, больных больше 600 тысячсегодня , 11:06
-
Коронавирус в Германии: заболеваемость пошла на спадсегодня , 10:48
-
Вспышка коронавируса в Беларуси: больных уже больше, чем в Украинесегодня , 14:25
-
Можно ли заразиться коронавирусом через одежду и обувьсегодня , 13:37
-
В Киево-Печерской лавре обнаружили новые 7 случаев заболевания COVID-19сегодня , 12:40