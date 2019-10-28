Вспышка гепатита в Чернигове: госпитализированы уже 15 детей

В Чернигове в одной из школ госпитализированы уже 15 детей с подозрением на гепатит А.

Украинская правда со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям отмечает, что специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

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Заместитель гендиректора областной детской больницы Людмила Кривец отметила, что вирусный гепатит "А" имеет доброкачественное течение, не переходит в хронические формы, как гепатит Б и С. Сейчас дети находятся в средней степени тяжести.

Гепатит – что это? Гепатит – острая инфекционная болезнь с поражением печени, которая попадает в организм человека путем потребления пищи или воды, загрязненной инфицированными испражнениями.



В большинстве случаев заболевание протекает практически бессимптомно, особенно у детей и молодых людей. Время между инфицированием и появлением симптомов составляет от 2 до 6 недель. Если симптомы появляются, они сохраняются в течение 1-4 недель.

В учебном заведении проведены санитарные обследования, отобран образец продукции из школьного буфета и образец водопроводной воды, обучение в школе не отменяли.

С целью недопущения распространения случаев заболевания вирусным гепатитом "А" в учебном заведении осуществляются усиленные санитарно-гигиенические мероприятия.

Обучение в школе не отменили. Фото иллюстративное

Во время проведения санитарного обследования специалистами Госпродпотребслужбы отобраны образцы водопроводной воды и продукции школьного буфета. С учениками, родителями и персоналом школы проведена санитарно-разъяснительная работа о необходимости соблюдения правил личной гигиены,

– отметил начальник управления образования г. Чернигова Василий Билогура.

По факту вспышки гепатита открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Такое правонарушение карается штрафами, арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.