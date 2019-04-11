Вспышка кори в Украине: какие области в опасности

С конца марта 2019 года количество больных корью стремительно увеличилось. Только за неделю заболели 2 250 человек, половина из них – дети. Больше всего новых случаев зафиксировали в Тернопольской, Киевской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако на Львовщине количество больных уменьшилось.

Харьковщина

Учительница Елена Малик из Люботинской школы на Харьковщине рассказала, что переболела корью. Сначала лечила простуду, так как все началось с боли в горле и температуры. Сыпь появилась на пятый день, поэтому еще неделю провела в инфекционной больнице.

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"Видимо, заразилась на работе. В школу ходили дети, больные корью, но карантина не было", – рассказала учительница химии Елена Малик.



Елена Малик

Сейчас школа на карантине, потому что корь "скосила" учащихся как начальных, так и выпускных классов. Учителя провели профилактическую кампанию и мотивировали родителей вакцинировать детей на каникулах.

"Из 16 детей, которые заболели, только четверо были вакцинированы. У нас даже есть многодетная семья, где пятеро детей, которых родители не хотели вакцинировать. Из-за этого все они попали в больницу", – добавила заместитель директора школы по воспитательной работе Виктория Шульженко.

Хмельнитчина

На Хмельнитчине из-за кори переполнена инфекционная больница. За три месяца 2019 года заболели около трех тысяч человек. Это вдвое больше, чем за весь 2018 год.

Еще с начала 2019 года у нас не было ни суток, чтобы не привозили больных корью. Только за выходные может прибыть 15 новых людей,

– сообщила главный врач Хмельницкой городской инфекционной больницы Оксана Поддубная.

Чтобы избежать эпидемии, в области объявили спецоперацию, которую назвали – "Вакцинация". В мае 2019 года планируют прививать детей, которые не были вакцинированы, а потом взрослых.

"С 13 апреля будут работать наши группы в учебных заведениях. В первую очередь это будут школы. С колледжами и вузами мы будем работать до конца сентября 2019 года", – рассказала заместительница главы Хмельницкой облгосадминистрации Светлана Павлишин.

Львовщина

Прививки в учебных заведениях будет проводить только после письменного разрешения родителей. Такую спецоперацию уже провели на Львовщине. Врачи говорят, что вакцинировали почти 90% детей, но этого не достаточно.

Мы ежедневно регистрировали от 150 и больше случаев заболевания корью. Если раньше мы считали в сотнях, то теперь, к счастью, в десятках – от 30 до 50 случаев каждый день,

– заявил заместитель директора Лабораторного центра Минздрава Львовщины Олег Когут.



Симптомы кори

В Министерстве здравоохранения советуют не рисковать и вакцинироваться, а также не верить мифам. В частности о том, что вакцинация опасна и может вызвать аутизм.

"В марте 2019 года было обнародовано датское исследование, в котором приняли участие 657 тысяч детей. Оно показало, что вакцины от кори никак не связаны с аутизмом", – сказала заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишин.



Ольга Стефанишин

Уточняют также, что прививка не вызывает заболевание. Вирусы в вакцине слишком слабые, поэтому они только учат иммунитет бороться с заболеванием.

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