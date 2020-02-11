Вспышка коронавируса: эвакуация украинцев из Уханя не состоялась

Эвакуация украинцев из китайского города Ухань, в котором началась вспышка нового вида коронавируса, должна была состояться во вторник, 11 февраля. Однако, как написала одна из украинок, которая проживает в закрытом городе, вылететь им не удалось.

По словам гражданки Украины Ольги Батуры, проживающей в городе Ухань, на странице в фейсбуке, около 9 часов утра (3 часа утра по украинскому времени) украинцам сообщили из посольства, что эвакуации 11 февраля не будет.

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По телефону гражданам Украины сообщили, что эвакуацию отменили по техническим причинам, не зависящим от посольства Украины в КНР.

Ольга Батура добавила, что украинское посольство немало помогло украинцам для их эвакуации: представители организовали транспорт до аэропорта, договорились о всех деталях с китайской стороной, оказали материальную помощь.

Однако чем дольше они остаются на территории города, где зародился опасный коронавирус, тем больше они рискуют быть инфицированными.

Чем дольше мы здесь остаемся, тем больше рискуем заболеть. Даже поход в супермаркет может быть опасным... Нас всего плюс-минус 50 человек! Уже почти две недели мы сидим на чемоданах, а руководство нашей страны и дальше тянет... В украинских новостях заявляют, что нас уже везут домой. У меня впечатление, что я в какой-то параллельной реальности! Ничего не понимаю!

– написала украинка.

Посольство Украины в Китайской Народной Республике также опубликовало сообщение о дате эвакуации украинцев без конкретной информации на данный момент. "Правительством Украины планируется эвакуация граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин, специальным чартерным рейсом по маршурту: г. Киев — г. Ухань (КНР) — м. Киев. Дата и время будут объявлены позже после принятия соответствующего решения Правительства Украины", – говорится на сайте. Последние данные о распространении китайского вируса: По состоянию на 11 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерло 1018 человек. Общее количество инфицированных – около 45 тысяч по всему миру.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.

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Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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