Вспышка коронавируса на севере Одесской области: власть связывает это с возвращением заробитчан

В Подольске на севере Одесской области коронавирус обнаружили у четырех медработников – врача скорой помощи и трех сотрудников городской больницы.

Об этом сообщила временная исполняющая обязанности директора областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева. Об этом информирует "Думская".

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По ее словам, в Подольске заболели сразу 9 человек. Чиновница связывает случившееся с возвращением в город людей, которые работали в странах Евросоюза. Таких в Подольске – 90 человек. Некоторые подхватили вирус и заразили медиков.

Сегодня на въездах в город установили карантинные посты. Туда выехала комиссия из Одессы.

Кроме того, вчера в Подольске умерла женщина с пневмонией, которую доставили из Захарьевки.

У нее была тяжелая форма бактериального воспаления легких, диагноз COVID-19 не подтвердился,

– отметила директор областного отдела здравоохранения и добавила, что эпидситуация в области находится под контролем.

По ее словам, все случаи пневмонии с сегодняшнего дня будут проверяться на коронавирусную инфекцию отдельно.

Обратите внимание! По состоянию на 10 апреля в Украине подтвердили уже 2203 случая коронавируса. К сожалению, 69 человек умерли. Зато 61 пациент вылечился. В Одесской области в целом зафиксировали 46 случаев.



Карантинные блокпосты / Инфографика 24 канала

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