24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Вспышка коронавируса на севере Одесской области: власть связывает это с возвращением заробитчан

- Читати новину українською
Вспышка коронавируса в Подольске / Минздрав

В Подольске на севере Одесской области коронавирус обнаружили у четырех медработников – врача скорой помощи и трех сотрудников городской больницы.

Об этом сообщила временная исполняющая обязанности директора областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева. Об этом информирует "Думская".

Советуем ознакомиться Где установлены блокпосты по Украине: инфографика

По ее словам, в Подольске заболели сразу 9 человек. Чиновница связывает случившееся с возвращением в город людей, которые работали в странах Евросоюза. Таких в Подольске – 90 человек. Некоторые подхватили вирус и заразили медиков.

Сегодня на въездах в город установили карантинные посты. Туда выехала комиссия из Одессы.

Кроме того, вчера в Подольске умерла женщина с пневмонией, которую доставили из Захарьевки.

У нее была тяжелая форма бактериального воспаления легких, диагноз COVID-19 не подтвердился,
– отметила директор областного отдела здравоохранения и добавила, что эпидситуация в области находится под контролем.

По ее словам, все случаи пневмонии с сегодняшнего дня будут проверяться на коронавирусную инфекцию отдельно.

Обратите внимание! По состоянию на 10 апреля в Украине подтвердили уже 2203 случая коронавируса. К сожалению, 69 человек умерли. Зато 61 пациент вылечился. В Одесской области в целом зафиксировали 46 случаев.

блокпости карантин
Карантинные блокпосты / Инфографика 24 канала

Подольск на карте:

 

Теги: Коронавирус в Украине Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Здоровье Лечение Заробитчане Новости Одессы
Комментарии

Читайте также

сегодня , 06:40 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Лікування 101713
сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 9 апреля: комендантский час и самая большая рецессия за 100 лет
Новини України 25619
сегодня , 11:49 В украинских аптеках появились экспресс-тесты на коронавирус
Лікування 13198
сегодня , 10:52 Ивермектин – лекарство, которое способно побороть коронавирус за 48 часов
Лікування 35693
сегодня , 16:47 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Кіно 7406
сегодня , 09:54 От коронавируса в Украине умерли уже 69 человек: статистика по областям
Лікування 47701
сегодня , 08:49 Чернобыльская зона горит уже седьмой день: последние новости и видео
Новини України 32790
сегодня , 13:31 Распространение коронавируса в мире – заболело уже более 1,6 миллиона человек: карта онлайн
Здорове життя 574769
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 06:40 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
9 апреля 18:36 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
9 апреля 09:13 Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев
Анастасія Кушпіт
7 апреля 15:20 Что есть, чтобы быть здоровым: главное о питании
Анастасія Лукашевська
7 апреля 13:46 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська

Новости
Больше новостей