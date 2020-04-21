Вспышка коронавируса на Тернопольщине: инфицирован 21 человек из дома престарелых
Значительную вспышку коронавируса обнаружили на Тернопольщине. Там сразу у 21 человека диагностировали COVID-19.
Опасную инфекцию обнаружили в доме престарелых в селе Барыш, в Бучацком районе. Как пишет телеграм-канал Teza, заболели и пожилые пациенты дома, и медперсонал учреждения. Сейчас все они закрыты внутри.
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Первой заболела 90-летняя женщина, от которой начали заражаться и другие старушки, и медперсонал. Стоит отметить, что о коронавирусе у одной из подопечных гериатрического центра в селе Барыш было известно еще 17 апреля. А уже 19 апреля количество инфицированных в селе составляло 12 человек.
У медиков, как оказывается, не было в достаточном количестве ни масок, ни халатов. Только после вспышки болезни, в понедельник, 20 апреля, волонтеры доставили в учреждение нужные средства.
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