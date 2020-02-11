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Вспышка коронавируса: с круизного лайнера в Японии власти эвакуируют часть пассажиров

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С круизного лайнера в Японии власти эвакуируют часть пассажиров / Фото из открытых источников

Японские власти планируют эвакуировать с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из коронавируса, часть пассажиров – пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Об этом сообщают агентства Kyodo и Japan Times, пишет Интерфакс.

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Эвакуация должна начаться уже во вторник, 11 февраля. По последним данным, на круизном лайнере находятся 215 пассажиров в возрасте от 80 лет, а 11 из них – старше 90 лет.

Японские власти решили эвакуировать пожилых людей, потому что они больше подвержены заражению коронавирусом, а также страдают от клаустрофобии в замкнутых помещениях судна.

Что известно о вспышке коронавируса на лайнере

На борту лайнера Diamond Princess находятся 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе – 25 украинцев.

Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не выявили, или те, кто ожидают результатов теста, остаются на судне не менее 14 дней.

9 февраля установили 70 случаев заражения на судне, впоследствии сообщили еще о шести людях, которых госпитализировали из-за коронавируса, в частности украинца. Зараженным гражданином Украины является 25-летний член экипажа судна. Впоследствии в МИД сообщили о новом случае коронавируса еще у 37-летней украинки на судне.

Говорят, что пассажиров заразил вирусом 80-летний мужчина, который был на лайнере с 20 по 25 января, а затем сошел на берег в Гонконге.

Последние данные о распространении китайского вируса:

  • По состоянию на 11 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1018 человек. Общее количество инфицированных – около 45 тысяч по всему миру.
  • От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.
  • В Китай временно прекратили групповые туры.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страну, где бушует эпидемия.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Япония Коронавирус 2020 Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье
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