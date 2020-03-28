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Вспышка коронавируса среди врачей Тернопольщины: заболели 24 медика

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В Монастырском районе Тернопольской коронавирусом массово болеют медики. 24 врача уже имеют подтвержденный диагноз Covid-19.

Об этом сообщил заместитель председателя Монастыриской РГА Павел Дронь.

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В Монастырском районе Тернопольской области зафиксировано 36 случаев COVID-19, из которых 21 у медиков,
– сообщил председатель Монастырской ОГА.

В целом в области количество больных в Монастырском районе тоже стремительно растет. Там специалисты лабораторно подтвердили 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Среди больных 7 врачей, 8 медсестер, 6 младших медсестер, 2 госслужащие, 1 священник, 1 заведующий детсада, 1 ребенок.

Где зафиксировали случаи COVID-19 в Тернопольской области:

  • город Монастыриска – 19,
  • село Швейков – 7,
  • село Ковалевка – 4 (1 летальный),
  • село Горишняя Слободка-2,
  • село Долишня Слободка-2,
  • село Бертники – 1,
  • село Чехов – 1.

По словам Дроня, самой большой проблемой сейчас является нехватка тестов. Он отметил, что мобилизованы все имеющиеся ресурсы района на обеспечение необходимым районной больницы, а также поблагодарил за помощь волонтерам.

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Что известно о распространении коронавируса на Тернопольщине?
Первый случай инфицирования коронавирусом в Тернопольской области зафиксировали 20 марта. Заболел 57-летний священник. По словам МВД, в полиции посчитали, что больной священник за неделю контактировал с более чем 500 людьми. После этого в Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации. 25 марта от коронавируса умер мужчина.


Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Здоровье Лечение Больница Тернополь Новости Здоровье
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