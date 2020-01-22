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Вспышка коронавируса: украинские пограничники не принимают никаких мер по болезни

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Вспышка коронавируса: украинские пограничники не принимают никаких мер по болезни / Instagram / @lareppublica

В мире бьют тревогу из-за распространения смертельного и неизвестного вида коронавируса из Китая, который унес жизни уже 17 человек. В крупнейших аэропортах проводятся проверки рейсов из Китая, а в некоторых из них – открыли отдельные зоны прибытия. Какова ситуация в украинских аэропортах – читайте дальше.

В украинских аэропортах меры по усилению проверки из-за вспышки смертельной пневмонии не проводятся пока не будет соответствующего распоряжения Министерства здравоохранения. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии hromadske.

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По его словам, в ГСЧС не получили никаких указаний и рекомендаций относительно того, как надо действовать. МОЗ проинформировало их о том, что фиксируют вспышку вируса пневмонии в Китае. "Мы об этом сообщили наши пограничные подразделения, особенно те, которые несут службу в аэропортах, пунктах пропуска автомобилей, а также железнодорожных", – добавил пресс-секретарь.

Кроме того, в Госпогранслужбе не комментируют, как вспышка смертельного заболевания повлияет на пассажиропоток между Украиной и странами, где зафиксированы случаи заражения.

Мы не медики, чтобы определять, поражен человек именно вирусом, тем более, что его симптомы легко спутать с пневмонией или гриппом,
– сказал Демченко.

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Как известно, прямых рейсов между Украиной и китайским Уханем, откуда начал распространяться неизвестный вид коронавируса, нет. В 2019 году Украину посетило 48 тысяч граждан КНР, а 43 тысячи украинцев ездили в Китай.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CGTN (@cgtn)

 

К слову, в Лондоне аэропорт Хитроу создаст специальные зоны для пассажиров, путешествующих из регионов, где распространился коронавирус.

Власти Рима также ввели дополнительные проверки в аэропорту Фьюмичино. Отмечено, что пилот должен информировать о любом пассажире на борту с симптомами коронавируса.

Ранее в сети появилось видео, на котором китайские медики проверяют пассажиров самолета на наличие симптомов пневмонии.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Новости Украины Госпогранслужба Пневмония в Китае 2020 Китай Новости Здоровье Здоровье Лечение
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