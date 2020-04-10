Вспышка коронавируса в Беларуси: за сутки выявили почти 500 новых случаев
В Беларуси за последние сутки зафиксировали 495 новых случаев коронавируса. Всего число инфицированных в стране достигло уже 1 981.
Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на Министерство здравоохранения Беларуси.
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За последние 11 дней количество пациентов с коронавирусом выросло более чем в 10 раз. Всего в Беларуси от коронавируса уже умерли 19 человек.
Как на распространение коронавируса в Беларуси реагирует Лукашенко
- Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз заявлял, что вируса COVID-19 не существует, а потому белорусам не нужно волноваться. Ситуацию с пандемией называл "коронапсихозом".
- Зато советует есть сметанное масло и чаще бывать на свежем воздухе. Также Лукашенко заверил, что полезно для профилактики выпивать немного водки и ходить в сауну.
- Лукашенко также считает, что изоляция не действенный метод борьбы с коронавирусом. По его мнению, это наоборот может способствовать ухудшению состояния тех, кто уже заразился вирусом.
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