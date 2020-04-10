Вспышка коронавируса в Беларуси: за сутки выявили почти 500 новых случаев

В Беларуси за последние сутки зафиксировали 495 новых случаев коронавируса. Всего число инфицированных в стране достигло уже 1 981.

Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на Министерство здравоохранения Беларуси.

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За последние 11 дней количество пациентов с коронавирусом выросло более чем в 10 раз. Всего в Беларуси от коронавируса уже умерли 19 человек.

Как на распространение коронавируса в Беларуси реагирует Лукашенко