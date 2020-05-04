Вспышка коронавируса в детском доме под Киевом: заболели шесть человек

В детском доме "Надежда", что в селе Мокрец Киевской области, зафиксировали вспышку коронавируса. COVID-19 подтвердили в пяти сотрудников заведения и одного ребенка.

В учреждении находятся 48 человек: 32 детей, остальные – сотрудники, сообщил на брифинге глава Киевской ОГА Василий Володин.

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"Детский дом "Надежда" расположен в селе Мокрец, что в Киевской области. По словам Володина, 1 мая коронавирус там подтвердили в помощницы воспитателя.

23 апреля женщина заболела ОРВИ, 25-го обратилась к врачу, 28-го ее направили на ПЦР-тест,

– рассказал глава области.

После этого всем, кто находился в заведении, тоже сделали ПЦР-тесты. Результаты пришли 2 мая: коронавирус подтвердили в пяти взрослых и одного ребенка.

Ученик 5-го класса находится на лечении в Броварской центральной районной больнице. Болезнь проходит без осложнений. Остальные воспитанники учреждения и работники изолированы, их состояние удовлетворительное.

"За ними осуществляется медицинское наблюдение. С детьми круглосуточно находится медицинская сестра учреждения и другие работники", – отметил Володин. Он также добавил, что в помещении детдома провели дезинфекцию.

Обратите внимание! По состоянию на 4 мая в Украине уже 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. От недуга умерли 303 человека, 1619 пациентов выздоровели. На Киевщине инфекцию обнаружили у 853 человек сейчас выздороветь удалось 83.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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