Вспышка коронавируса в Италии: украинец рассказал о ситуации в Милане

В Италии продолжает расти количество больных коронавирусом, больше всего их – в регионе Ломбардия, столицей которого является Милан.

Как сейчас живет популярный туристический город – в прямом эфире 24 канала рассказал Владислав Ковальчук – украинец, который там проживает.

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По его словам, в местных супермаркетах образуются большие очереди, люди тратят там минимум 400-500 евро. "Все стоят, никто не разговаривает. Нет того праздника жизни, который обычно у итальянцев на лицах. Видно, что переживают", – отметил Ковальчук.

И добавил, что украинцы в Италии настроены спокойно. Ведь считают, что если что-то должно произойти, то этого не избежать.

Мы сейчас агитируем, чтобы никто не ехал домой, не убегал от этого. Потому что здесь все же одна из лучших медицин в мире. Тем более, если будут какие-то последствия, чтобы не везли вирус в Украину,

– пояснил Ковальчук.

Кроме этого, украинец рассказал, что в центре города, который обычно переполнен людьми, почти никого нет. В течение дня общественным транспортом пользовались очень мало, обычно в автобусах было не больше, чем 4 человека.

"Утром со стоянки выехало 2-3 машины, все остальные остались стоять. А обычно все на работу едут, стоянка пустая", – добавил украинец из Милана.

Ковальчук также опроверг информацию о агрессивном отношении к китайцам в Италии: "Никто не бросает в них камнями. Вчера в кассу стояла очередь, перед ней стоял китаец в маске, то за ним больше никто не хотел стать. Но никто плохого слова им не скажет . Такого чтобы нападали – тоже нет".

Что известно о вспышке коронавируса в Италии

По состоянию на 24 февраля в Италии зафиксировано 6 летальных случаев от коронавируса, количество зараженных – 219 человек, наибольшее количество больных в регионе Ломбардии.

Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. За нарушение этого запрета предусматривается три года заключения.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

В МИД просят украинцев воздержаться от поездок в Италию из-за стремительного распространения коронавируса Covid-2019.

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