Вспышка смертельного заболевания в Китае: США разрабатывает вакцину

Новый вид коронавируса, который был зафиксирован сначала в Китае и уже вышел за пределы страны, убил не менее четырех человек. Специалисты опасаются начала пандемии, а в США начали разрабатывать вакцину от заболевания.

Пока ВОЗ созывает экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям на 22 января из-за распространения заболевания, Национальный институт здравоохранения США (NIH) работает над вакциной против нового вируса. Об этом пишет CNN.

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"NIH делает первые шаги в направлении разработки вакцины", – сообщил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи.

По словам директора, через несколько месяцев начнется первая фаза клинических испытаний, а вакцина станет доступной через как минимум один год. Добавим, что только в течение десяти дней (11 января – 21 января) зафиксировано четыре смерти и более 200 больных от неизвестного вида коронавируса.

Команда ученых из Техаса, Нью-Йорка и Китая также работает над вакциной. Как отметил ученый из Медицинского колледжа Бэйлора в Хьюстоне Питер Хотез, разработать вакцину для коронавирусов легче, чем для других вирусов, таких как ВИЧ или грипп.

Этот новый вид коронавируса вызывает атипичную пневмонию или острый респираторный синдром, впервые был зарегистрирован в Азии в 2003 году и унес жизни более 700 человек.

Коронавирус – что это? Это род вирусов, размножающихся в цитоплазме инфицированных клеток. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

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