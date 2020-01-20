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Вспышка смертельной пневмонии в Китае: в еще одной стране подтвердили заболевание

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Новый вид коронавируса, который сначала был зафиксирован только в Китае, подтвержден в еще одной стране – в Южной Корее сообщили о первом случае заражения. Добавим, что от неизвестной пневмонии умерло три человека.

Китай сообщил о 139 новых случаев загадочного вируса за два дня, а заболевание распространилос из Уханя в другие крупные китайские города. Об этом пишет BBC.

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В Пекине стало известно о двух случаях заражения, а в Шэньчжэне – один. Общее количество заболевших превышает 200 человек, трое из них умерли.

Южная Корея сообщила о своем первом подтвержденном случае вируса в понедельник после Таиланда и Японии.

 
Что известно о вспышке пневмонии в Китае?
Чиновники здравоохранения определили инфекцию, которая впервые появилась в Ухане в декабре, как штамм коронавируса. Говорят, это привело к вспышке вирусной пневмонии, но многое о ней остается неизвестным, в частности, как она распространялась.

Вспышка неизвестной пневмонии напомнила о вирусе Sars, также коронавирусе, от которого в начале 2000-х годов в десятках стран, преимущественно в Азии, погибло 774 человека.

Национальная комиссия здравоохранения Китая в воскресенье, 19 января, заявила, что вирус "все еще подвергается профилактике и контролю", предупредив при этом, что необходим тщательный мониторинг. Источник, методы передачи и мутации коронавируса на данный момент неизвестны.

 
Коронавирус – что это?
Это род вирусов, размножающихся в цитоплазме инфицированных клеток. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

Как сообщает ВОЗ, наиболее вероятным источником вируса является животный источник, ведь многие ранние случаев заражения вирусом были непосредственно связаны с рыбным рынком в Ухане.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Эпидемия Потери Китай Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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