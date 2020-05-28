24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Вторая волна коронавируса: на этот раз может обойтись без тотального карантина

- Читати новину українською
Каким может быть карантин при второй волне коронавируса
Каким может быть карантин при второй волне коронавируса / Фото 24 канала

Министерство здравоохранения будет предлагать другую стратегию борьбы с COVID-19 во время второй волны. Все мероприятия направлены на предотвращение нового и строгого карантина.

Для борьбы с COVID-19 в новом этапе выберут другую стратегию. Об этом главный санврач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире телеканала "Прямой".

Советуем посмотреть НАН сделал прогноз распространения коронавируса на следующие недели

Вторая волна коронавируса: чего ждать

Украине стоит готовиться ко второй волне коронавируса и не стоит быть слишком оптимистичными. Она может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.

Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем мероприятия ... Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна,
– отметил Ляшко.

Он также добавил, что сейчас нужно предотвратить напластование различных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе.

Каково состояние с распространением коронавируса в Украине пока

  • Показатели в последние недели идут так сказать "нога в ногу": нет резкого повышения количества случаев, однако и нет стремительного спада.
  • По состоянию на 28 мая в Украине COVID-19 заболели 22 382 человека, за последние сутки – 477 новых.
  • 8 434 человека выздоровели, 420 человек – за предыдущие сутки.
  • Статистические данные о распространении COVID-19 в Украине прогнозируют оптимистичный сценарий развития эпидемии. Однако о том, что Украина обойдет вторую волну коронавируса, говорить нельзя.

 

Автор: Вероника Климская
Теги: Здоровье Лечение Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко Карантин в Украине 2020 Новости Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Что делать, если вас изнасиловали и как побороть последствия
сегодня , 15:30 Что делать, если вас изнасиловали и как побороть последствия
Анастасія Лукашевська
Когда нужно делать прививки: календарь
27 мая , 16:26 Когда нужно делать прививки: календарь
Анастасія Кушпіт
Могут ли украинские медики увольняться во время карантина или идти в отпуск: объяснение юриста
25 мая , 18:58 Могут ли украинские медики увольняться во время карантина или идти в отпуск: объяснение юриста
Олександр Бевза