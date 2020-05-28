Вторая волна коронавируса: на этот раз может обойтись без тотального карантина
Министерство здравоохранения будет предлагать другую стратегию борьбы с COVID-19 во время второй волны. Все мероприятия направлены на предотвращение нового и строгого карантина.
Для борьбы с COVID-19 в новом этапе выберут другую стратегию. Об этом главный санврач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире телеканала "Прямой".
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Вторая волна коронавируса: чего ждать
Украине стоит готовиться ко второй волне коронавируса и не стоит быть слишком оптимистичными. Она может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.
Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем мероприятия ... Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна,
– отметил Ляшко.
Он также добавил, что сейчас нужно предотвратить напластование различных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе.
Каково состояние с распространением коронавируса в Украине пока
- Показатели в последние недели идут так сказать "нога в ногу": нет резкого повышения количества случаев, однако и нет стремительного спада.
- По состоянию на 28 мая в Украине COVID-19 заболели 22 382 человека, за последние сутки – 477 новых.
- 8 434 человека выздоровели, 420 человек – за предыдущие сутки.
- Статистические данные о распространении COVID-19 в Украине прогнозируют оптимистичный сценарий развития эпидемии. Однако о том, что Украина обойдет вторую волну коронавируса, говорить нельзя.