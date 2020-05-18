Вторая волна коронавируса может стать значительно хуже первой, – ВОЗ

В ВОЗ считают, что вторая волна коронавируса будет тяжелее, чем первая. В организации переживают, что вторая вспышка пандемии коронавируса может совпасть с эпидемиологическим ростом других инфекционных заболеваний.

Всемирная организация здравоохранения призывает готовиться к осенней волне коронавируса, сообщает The Telegraph.

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Региональный директор ВОЗ по Европе Ганс Клюге считает, что некоторые страны начали ослаблять карантинные ограничения слишком рано.

Он добавил, что несмотря на снижение заболеваемости в европейских странах "нужно готовиться, а не праздновать".

Я очень обеспокоен двойной волной – осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и новая волна сезонного гриппа или кори,

– заявил Клюге.

Поэтому, Клюге призвал правительства стран использовать этот период замедления пандемии для того, чтобы укреплять систему здравоохранения на национальном уровне.

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