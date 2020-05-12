Вторая волна коронавируса: в Украине начнется массовая вакцинация против гриппа

До второй волны коронавируса украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа. Начало ожидается в июле 2020 года.

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в интервью изданию РБК-Украина.

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Сейчас в Украине идет борьба с первой волной коронавирусной инфекции. Для второй – Минздрав планирует исключить сочетание двух похожих инфекционных заболеваний (COVID-19 и гриппоподобные заболевания), которые передаются одинаковыми путями и могут одновременно привести к значительной вспышке инфекционных болезней, заполнить инфекционные отделения и вызвать большое количество пневмоний.

Для того, чтобы исключить такие вспышки осенью, нам надо готовиться к массовой вакцинации против гриппа в этом году,

– заявил Ляшко.

Он добавил, что вакцина против гриппа ежегодно меняет штамм вируса, который входит в ее состав. Поэтому в данный конкретный период времени украинцы еще не могут вакцинироваться, так как вакцины нет.

"Рассчитываем на июль, август, сентябрь. Как только появится вакцина, нужно массово прививаться против гриппа", – отметил заместитель министра здравоохранения.

Грипп и коронавирус: как отличить

Грипп и коронавирусная инфекция похожи в своих проявлениях, но у них есть и отличия:

Инфекционный путь – коронавирус сразу поражает нижние дыхательные пути, а грипп сначала верхние.

Инкубация – у коронавируса инкубационный период составляет от 2 до 14 дней, у гриппа – 1-2 дня.

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