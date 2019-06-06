Второе пожизненное заключение за убийство 85 пациентов: приговор немецком медбрату

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Немецкий медбрат получил второе пожизненное заключение за убийство 85 пациентов
Немецкий медбрат получил второе пожизненное заключение за убийство 85 пациентов / Daily_Star

Суд в Германии вынес приговор о втором пожизненное заключение для 42-летнего Нильса Хегеля – медбрата, который с 2000 по 2005 годы с помощью препаратов убил по меньшей мере 85 пациентов.

Хегель работал в Дельменхорст и Ольденбурге на севере Германии. С помощью препаратов он вызвал у пациентов остановку сердца, а потом пытался их реанимировать. Об этом сообщает DailyStar.

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Судья, который выносил второй приговор, сказал, что эти преступления "за пределами понимания". В полиции считают, что убийств могло быть более 200, однако доказать это вряд возможно – у осужденного наблюдали провалы в памяти, большинство потенциальных жертв кремировали. Сам он признался только в 43 преступлениях.

По словам психиатра, который проводил экспертизу, у обвиняемого пристутствует расстройства личности, такие как отсутствие стыда, вины и сострадания, но все они не были достаточно серьезными, чтобы убийца не испытывал ответственности за свои поступки.

Что известно о предыдущих инцидентах

В первый раз Хегеля приговорили к пожизненному заключению в феврале 2015 года за два убийства и несколько покушений на убийство пациентов интенсивной терапии в больнице Дельменхорст. Немецкое законодательство предусматривает возможность для осужденного к пожизненному заключению подать прошение об условно-досрочном освобождении через 15 лет, однако Хегеля этой возможности лишили.

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Теги: Криминальные новости Здоровье Новости Здоровье Лечение Криминал Медицина
Источник: Здоров'я 24
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