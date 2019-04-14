Вы удивитесь: назвали секрет крепкого брака

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Каков секрет крепкого брака
Каков секрет крепкого брака / niagaravintagewinetours.com

Оказывается, что на прочность брака не влияет количество сексуальных партнеров, работа или характер. Ученые отмечают: для этого вам нужно сделать выбор между семейным счастьем и здоровым образом жизни.

Исследователи из Бристольского университета проанализировали биологические данные 47 тысяч пар, пишет NewScientist.

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И оказалось, что самыми крепкими браками среди всех пар могут похвастаться любители выпить.

Генетики пришли к выводу, что у тех мужчин и женщин, кто пьет, чаще встречаются различные варианты гена ADH1B. Генетическая идентичность означает, что пристрастие к алкоголю провоцирует или отдельный ген или группу генов, изменения в которых имеют прямое отношение к злоупотреблению алкоголем.

Этот же ген влияет и на выбор спутника жизни. У двух людей, которые любят выпить, генетические наборы будут примерно одинаковыми, что повышает их шансы на "бытовую совместимость.

via GIPHY

А вот людям с алкоголизмом ужиться с другими людьми, которые имеют нарушения гена ADH1B, очень сложно.

Но если в брак вступают человек, склонный к алкоголю с человеком без склонности, то у здорового человека со временем возникает эта склонность.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Алкоголь Психология
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