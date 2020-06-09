Кремы с SPF важны не только для взрослых, но и для детей. Малышам до шести месяцев рекомендуют наносить солнцезащитный крем на небольшие участки тела.

Об этом написала врач-педиатр Татьяна Тульчак на своей странице в инстаграме.

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Как выбрать солнцезащитный крем

Есть два типа солнцезащитных кремов, которые содержат или физические фильтры или химические.

"Физические фильтры будто отражают солнечные лучи от кожи. В составе таких кремов вы найдете оксид цинка или диоксид титана. Химические фильтры действуют как губка, адсорбируя солнечные лучи. В составе таких кремов есть оксибензон, авобензон, октокрилин", – пояснила Тульчак.

Врач рекомендует искать на этикетке информацию о широком спектре действия, который будет защищать от UVB и UVA лучей солнца такой длины, что достигают земли.

Помните, что кожа ребенка очень чувствительна поэтому лучше использовать любую солнцезащиту, чем не использовать вообще,

– заявила Татьяна Тульчак.

Коэффициент защиты от солнца (SPF) должен быть не менее 15-30, лучше всего – 50, а крем должен быть водостойким. Также полезно наносить для губ бальзамы с SPF-фактором не менее 15.

Для чувствительных участков тела, таких как нос, щеки, верхушки ушей и плеч выбирайте солнцезащитный крем с оксидом цинка или диоксидом титана. Эти продукты могут быть видимы на коже после нанесения, это является удобным, чтобы не пропустить никаких участков кожи,

– добавила она.

Как правильно наносить солнцезащитный крем

Крем рекомендуется наносить в большом количестве, чтобы покрыть все участки тела, особенно чувствительные.

Надо наносить крем за 15-30 минут до выхода на улицу.

Детям до шести месяцев, согласно рекомендациям ААР, стоит наносить крем только на небольшие участки тела , такие как лицо. Поэтому малышам следует тщательно подбирать защитную одежду и находиться в тени.

, такие как лицо. Поэтому малышам следует тщательно подбирать защитную одежду и находиться в тени. Зато детям после 6 месяцев следует наносить крем на все участки тела и с осторожностью вокруг глаз, чтобы избежать попадания крема в глаза.

Детям не рекомендуется нанесение кремов в виде спрея, для предотвращения попадания его частиц в дыхательные пути,

– отметила педиатр.

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