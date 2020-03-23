Выделили три препарата против коронавирус, показывающие хорошие результаты во время испытаний

Французская фармацевтическая компания создала список из 97 препаратов, которые тестируют для лечения коронавируса. Исследователи отмечают, что гидроксихлорохин, хлорохин и азитромицин демонстрируют обнадеживающие результаты во время клинических испытаний.

Фармацевтическая компания Pharnext создала список из 97 препаратов для того, чтобы помочь ускорить доклиническую оценку.

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Изначальной целью компании было оценить, какую на какую часть клеточного механизма влияют коронавирусы. В ходе исследования специалисты обнаружили уже утвержденые препараты для лечения распространенных заболеваний, и часть из них сопутствующие Covid-19.

Часть из этих препаратов используется для лечения сахарного диабета и гипертонии. Отметим, что люди с этими болезнями являются в группе риска повышенной смертности от нового штамма коронавируса.

В Pharnext подчеркивают, что эти препараты еще не закончили прохождение доклинических или клинических тестирований на коронавирус Covid-19. То есть их эффективность и безопасность еще не подтверждены.

Вместе с тем, в компании назвали три препарата, которые показывают лучшие результаты во время исследований, а именно: гидроксихлорохин, хлорохин и азитромицин.

К слову, мы уже упоминали об исследованиях гидроксихлорохина, поэтому подробнее о его действии на Covid-19 вы можете прочитать здесь.

Список препаратов, которые тестируют для лечения коронавируса, начинается на 14 странице:



Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала

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