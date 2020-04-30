Выдыхать рано: Ляшко объяснил, готова ли Украина к выходу из карантина

Украина смогла избежать пикового скачка заболеваемости COVID-19 и вышла на плато, которое будет растянуто во времени. Однако говорить о резком выходе из карантина – рано.

Преждевременный выход может привести к ухудшению ситуации. Об этом в комментарии 24 каналу в программе "Что это было" рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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"Главное – что мы не имеем пиковой нагрузки на систему здравоохранения. То есть у нас не было значительного скачка больных, если бы все кровати были заполнены и некуда было бы госпитализировать людей. Сегодня мы говорим, что находимся на таком плато, когда уже более 10 дней колебания количества случаев больных коронавирусом в диапазоне от 400 до 600", – пояснил главный врач.

Он добавил, что это и было целью – выйти на плато и растянуть его во времени для того, чтобы система здравоохранения справилась с вызовом пандемии.

Ни в коем случае не нужно выдыхать. Мы не отменили карантин. Мы вышли на плато и не допустили всплеска. Но мы нигде, ни в одном интервью, ни одним решением правительства или Минздрава не показали, что сейчас нужно отступать и выходить преждевременно из карантина,

– отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что важно не только вовремя зайти в карантин, что Украине удалось сделать, а и вовремя выйти из него.

"Поэтому нужно искать золотую середину между экономическими последствиями и эпидемиологическими. Когда вы считаете убытки, которые причинил карантин для экономики, я бы хотел, чтобы вы считали, какие могут быть убытки от количества больных и летальных исходов для этой же экономики. Правительство представляет поэтапный выход из карантина и анонсировало его на 11 мая. Так почему нам не подождать еще 2 недели и выйти так, как это было предусмотрено и с эффективным внедрением противоэпидемических средств для тех, кто будет открываться первым? Это нам позволит удерживать ситуацию на должном уровне", – подытожил Ляшко.

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Сколько украинцев заболели коронавирусом COVID-19

По состоянию на 30 апреля в Украине подтвердили 10 406 случаев заражения коронавирусом. За сутки обнаружили 540 новых случаев инфицирования.

В Украине подтвердили 261 летальный случай, за последние сутки – 11.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Тернопольской и Черновицкой областях и в Киеве.



Важность карантина / инфографика 24 канала