В Украине продолжаются ослабления карантинных ограничений. Уже разрешили работать метро. Однако, действительно ли безопасно ездить в метро и соблюдают ли пассажиры правила безопасности?

Телеведущая 24 канала Татьяна Шевченко опубликовала фото киевской подземки. Фотография шокирует большим количеством пассажиров без всякого соблюдения социальной дистанции.

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В Киеве городской метрополитен снова заработал 25 мая. Он был закрытым с 17 марта из-за карантина.

Среди обязанностей пассажиров является масочный режим, соблюдение дистанции, пользование перчатками по желанию, оплата проезда бесконтактно. Однако фото является более красноречивым, чем введеные "правила".

По состоянию на 16 июня в Украине зарегистрировали 32 476 больных COVID-19. Из них 14 528 человек выздоровели. 912 больных умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

"16 июня 666 больных коронавирусом в Украине. Метро сейчас", – добавила в подписи Татьяна.

Киевский метрополитен 16 июня / Фото: Facebook

Напомним, за первый день работы услугами столичной подземки воспользовались 310 тысяч пассажиров. А это в 4,38 раза меньше среднесуточного показателя 2019 года. В частности, в 2019 году было перевезено 495,3 миллиона пассажиров, или почти 1,36 миллиона пассажиров за день.

Как не подхватить коронавирус в метро / Инфографика 24 канала