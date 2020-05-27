Как выглядит SARS-CoV-2 изнутри: создали интерактивную 3D-графику коронавируса

Эксперты создали одну из самых детальных трехмерных моделей внутренних и внешних частиц вируса SARS-CoV-2.

Эксперты создали сложную научную головоломку из всех известных деталей возбудителя коронавируса SARS-CoV-2, сообщает UKRI, Coronavirus: the science explained.

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Несмотря на то, что эти трехмерные графики не содержат никакой новой информации о SARS-CoV-2 – это одни из первых на столько детальных 3D-моделей о вирусных частицах.

Не менее важным является то, что они доступны для свободного просмотра и загрузки для каждого, кто желает подробнее изучить или визуализировать инфекционный возбудитель COVID-19.

Нажмите на изображение и самостоятельно исследуете малейшие частицы возбудителя коронавирус:

Сейчас разработчики работают над другими научными интерактивными ресурсами о коронавирусе, в частности раскрасками и приложением для виртуальной реальности.

Я думаю, что превращение научных образов в нечто трехмерное открывает целый новый мир взаимодействия, исследования и понимания. Вирус можно лучше понять, превратив его в нечто ощутимое и интерактивное,

– сказала иллюстратор Аннабель Слейтер.

Разработчица выразила надежду, что эти модели вирусной частицы SARS-CoV-2 помогут людям лучше увидеть невидимое.

Как выглядит SARS-CoV-2 изнутри: интерактивная трехмерная графика