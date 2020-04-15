Выход из карантина на сегодня нецелесообразен, – глава Минздрава

В Украине за последние сутки зафиксировали рекордное количество новых больных коронавирусом – 392 пациента. Теперь общее количество больных COVID-19 составляет 3764 человека. Максим Степанов отметил, что в таких условиях говорить о выходе из карантина нецелесообразно.

Минздрав рассматривает варианты выхода из карантина и условия, при которых это может произойти. Но ослабление карантинных мер возможно лишь после снижения заболеваемости. Об этом глава Минздрава рассказал во время брифинга.

Важно В Украине уже 3764 случаи коронавирус COVID-19

Степанов добавил, что Украина анализирует и изучает опыт других стран относительно механизма и этапов выхода из карантина.

Несмотря на сегодняшний антирекорд по количеству заболеваемости, я считаю, что говорить о выходе из карантина является нецелесообразным. Выход из карантина будет возможен, когда мы увидим устойчивое снижение заболеваемости COVID-19,

– заявил Степанов.

Коронавирус в Украине: главная

По состоянию на 15 апреля в Украине зафиксировали 3 764 случая заражения коронавирусом. Выздороветь удалось 143 людям, умерли – 108.

12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.

Кроме того, Рада усилила уголовную и административную ответственность за несоблюдение карантина.

В Украине временно закрыли рынки, торговые центры, парикмахерские, кинотеатры и тому подобное. До сих пор работают только аптеки, АЗС и продуктовые магазины.

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