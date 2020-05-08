Выяснили, сколько людей может повторно заболеть коронавирусом

Заболеть коронавирусом COVID-19 повторно можно, утверждают китайские ученые. Исследователям удалось установить количество людей, у которых может возникнуть рецидив коронавирусного заболевания.

Среди людей, которые выздоровели от COVID-19, у 5-15% тесты могут вновь обнаружить коронавирус. Уровень рецидивов в Китае отличается в разных регионах, пишет Bloomberg.

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Директор кафедры инфекционных заболеваний Первой клиники Пекинского университета Ван Гуйцян отмечает, в некоторых районах Китая таких случаев меньше 1%.

Ученые заметили, что у большинства пациентов, у которых со временем повторно обнаружили коронавирус, нет никаких симптомов. Поэтому необходимо проводить дополнительные исследования, чтобы выяснить причины такого явления.

В Китае, где коронавирус впервые обнаружили еще в декабре прошлого года, среди населения растет страх перед повторным заражением. Пока никто не понимает, почему это происходит.

Впрочем, не исключено, что все дело в чувствительности тестов.



Ситуация с повторными заражениями коронавирусом до сих пор не решена / Фото Unspalsh

Реактивация вируса

Сейчас, согласно рекомендациям ВОЗ, для того чтобы причислить пациента к числу выздоровевших от COVID-19, ему следует дважды получить тест на вирус с отрицательным результатом. В частности, анализы должны быть выполнены с интервалом не менее 24 часов, и только тогда пациента могут выписать из больницы.

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В ВОЗ склоняются к мысли, что после того, как человек выздоровел от коронавируса, из его легких некоторое время выделяются мертвые частицы вируса, что также является процессом выздоровления.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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