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Выяснили, где в мозгу зарождается страх

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Ученые выяснили, как в мозгу происходит "закрепление" страха – защитная реакция, которая ассоциирует страх с определенным событием.

Відповідальними за цей механізм виявилися гіпокамп і мигдалеподібне тіло, повідомляється в журналі Nature з посиланням на вчених Каліфорнійського університету.

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До таких висновків вчені прийшли завдяки дослідам на мишах. Вони помітили, що в стресовій ситуації їх гіпокамп реагує на те, що відбувається і кодує його в пам'ять, а мигдалеподібне тіло активує захисну реакцію у вигляді страху.

За словами вчених, вони й раніше припускали, що захисна реакція в мозку будується саме так, проте їм не вистачало експериментальних даних.


Дослідження допоможе людям з розладами / unsplash.com

У чому цінність дослідження?

Результати дослідження показали, що надалі, якщо вдасться послабити нейронні зв'язки між гіпокампом і мигдалеподібним тілом, люди зможуть "стерти" страх з пам'яті.

Це стане в пригоді, наприклад, пацієнтам з посттравматичним стресовим розладом, викликаним такими подіями, як війна або велика катастрофа.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Психология Мозг Здоровье Лечение
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