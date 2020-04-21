Выяснили, как действует ротавирус: 30 лет ученые считали это загадкой

Исследователи из США выяснили, как именно вирусу удается обмануть клетку и заставить ее синтезировать для себя белок. Открытие поможет найти новое лекарство против ротавирусной инфекции.

Ученые из колледжа Бэйлора, о исследованиях которых пишет Eurek Alert, смогли точно описать структуру и механизм работы ротавирусного VP3. Чтобы решить загадку, которая была нерешенной в течение 30 лет, ученые воспользовались криоелектронною микроскопией и методами биохимического анализа.

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Ротавирусная инфекция – что это? Ротавирусная инфекция – распространенное высококонтагиозное инфекционное острое кишечное заболевание. Это заболевание известно под названиями желудочный или кишечный грипп, ротавирусный гастроэнтерит, ротавирус.

Вирусы не способны к самостоятельному производству белков. Для того, чтобы создать новые копии себя и продолжить жизненный цикл, им нужны хозяева. Например, некоторые вирусы запускают синтез белков на основе собственной РНК, которая имитирует информационную РНК клетки.

Оказалось, что VP3 состоит из четырех модулей и имеет пять видов ферментативной активности. Это уникально, ведь у других вирусов в этот процесс вовлечены сразу несколько белков.



Ротавирус – кишечная инфекция, которой чаще болеют дети до 5 лет / Фото Pixabay

Знание структуры VP3 и того, как он работает, дает возможность для разработки новых антивирусных препаратов для профилактики и лечения ротавирусной инфекции. Это заболевание вызывает диарею у детей и приводит к 200 000 смертей ежегодно.

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