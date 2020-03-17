Выяснили, как иммунная система борется с коронавирусом

Австралийские ученые исследовали, как именно иммунная система человека борется с коронавирусом Covid-19. Процесс выздоровления от коронавируса похож на процесс выздоровления от гриппа

По мнению ученых, определение того, какие именно иммунные клетки вырабатываются в процессе выздоровления, помогут в разработке вакцины. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Medicine.

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Как проводили исследования

В процессе выздоровления одного из больных от коронавируса ученые заметили четыре типа иммунных клеток, которые уничтожали вирус. Это такие же клетки, как и у пациентов с гриппом на той же стадии течения болезни.

Такое открытие важно, ведь мы впервые понимаем, как наша иммунная система борется с новым коронавирусом,

– отметила соавтор исследования профессор Кэтрин Кедзерська.

Следующим шагом для ученых должно стать определение, почему иммунная система срабатывает не так эффективно, если течение заболевания сложен.

Сейчас важно понять, чего не хватает или что отличается у пациентов, которые умерли, или у которых действительно тяжелое состояние, — чтобы мы могли понять, как их защитить,

– объяснила профессор.

В январе институт стал первым в мире, который воссоздал вирус за пределами Китая. С того времени исследовательское учреждение получило дополнительное финансирование от австралийского правительства, а также пожертвования от бизнеса и китайского миллиардера Джека Ма.



Как не заболеть коронавирусом/инфографика 24 Канала

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