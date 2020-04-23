Выяснили, как коронавирусный возбудитель проникает в клетки

Американские исследователи проследили, каким образом SARS-CoV-2 проникает в дыхательные пути и заражает клетки. Оказалось, что вирус для проникновения в клетки использует одну из основных защитных систем организма – интерферон. Это открытие имеет ключевое значение для тестирования новых методов лечения COVID-19.

Новое исследование базируется на исследованиях коронавируса SARS-CoV, вызвавшего атипичную пневмонию в Китае в 2002 году. Ученые выяснили, что для проникновения в клетки возбудитель использует рецептор ACE2, которому помогает фермент TMPRSS2. Теперь ученые решили выяснить их активность в клетках дыхательной системы и кишечника при COVID-19, пишет EurekAlert.

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Оказалось, что активность ACE2 и TMPRSS2 присутствует только у менее чем 10% клеток, которые делятся на три типа, которые присутствуют в носоглотке, легких, а также в тонком кишечнике.

Определение типов клеток имеет важное значение, поскольку позволяет лучше понять процесс их инфицирования.

Важно! Оказалось, что неожиданную роль в процессе заражения играет интерферон – белковая молекула, которая обычно обеспечивает противовирусный иммунитет.

Интерферон стимулировал ген ACE2, который кодировал рецептор для проникновения SARS-CoV-2 в клетки. Фактически, интерферон включал ген ACE2 на высших уровнях, давая вирусу новые возможности для проникновения, объяснили авторы.

С другой стороны ACE2 имеет решающее значение для защиты легких от повреждений.

Активность ACE2 означает хороший ответ, однако теперь мы видим, что вирус эксплуатирует эту функцию естественного защитного ответа иммунитета,

– объяснили авторы исследования.



Впрочем такая терапия подходит не всем пациентам / Фото Unsplash

Дальнейшие исследования роли интерферона в процессе инфицирования необходимы, поскольку сейчас он изучается как потенциальное лечение COVID-19. Впрочем, пока не ясно, принесет ли она больше пользы или вреда пациенту.

Некоторые пациенты могут получить пользу, в то время как у других интерферон может способствовать усилению инфекции,

– считают ученые.



Течение коронавируса / Инфографика 24 Канала

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