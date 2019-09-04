Выяснили неожиданный фактор, от которого зависит рождение ребенка

От момента задержки менструаций до появления на свет младенца проходит примерно 9 месяцев. Иногда этот срок может сокращаться, иногда – длиться дольше.

Ранее сроки рождения ребенка определяли генами матери и факторами окружающей среды.

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Однако ученые из Университета Эксетера и коллеги пришли к выводу, что собственные гены ребенка решают, когда родиться, пишет журнал Nature Communications.

Исследователи провели анализ генетической информации 84,6 тысячи детей из восьми стран мира. При этом акцент не делался на определенную гипотезу. Поэтому ученые изучали все хромосомы и исследовались более 7,5 миллиона генетических вариантов.

На небольшом участке 2-й хромосомы ученые обнаружили четкую статистическую связь между общим генетическим вариантом у младенцев и сроками родов.

Исследователи обнаружили, что детей можно разделить на три группы, которые несколько отличаются с точки зрения генетики. Малыши из первой группы в среднем рождались примерно на девять часов раньше, чем дети из второй группы, которые сами появлялись на свет в среднем на девять часов раньше, чем новорожденные из третьей группы.



Гены ребенка определяют, когда ему родиться

Так, участок второй хромосомы содержит группу генов, которые вырабатывают воспалительные цитокины. Последние играют главную роль в активации матки и разрыве плодных оболочек, возникновении сокращений.

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