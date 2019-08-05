Выяснили новую опасность табачного дыма

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Выяснили новую опасность табачного дыма
Выяснили новую опасность табачного дыма / thespruce.com

Дым сигарет ускоряет мутацию ДНК золотистого стафилококка – бактерии, которая вызывает кожные инфекции, пневмонию и другие заболевания.

Международная группа ученых из Великобритании и Испании подвергла золотистый стафилококк воздействию сигаретного дыма, пишет Nature.

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Они обнаружили, что под влиянием дыма бактерии выдают реакцию, похожую на знак SOS, которая ускоряет мутации ДНК. В результате некоторые штаммы становятся устойчивыми к антибиотикам.

Чем опасен золотистый стафилококк?Эта бактерия может вызывать широкий диапазон заболеваний: легкие кожные инфекции вроде угрей или фурункулов, абсцесс, пневмонию, менингит, остеомиелит, эндокардит, сепсис. Золотистый стафилококк – одна из четырех наиболее частых причин внутрибольничных инфекций, часто вызывает послеоперационные раневые инфекции. Постоянные носители золотистого стафилококка ((Staphylococcus aureus) – от 30 до 60% населения планеты.

Автор исследования, доктор Maisem Laabei с факультета биологии и биохимии eниверситета Бата, подчеркивает, что лабораторное воздействие отличается от длительного вдыхания дыма. Именно поэтому результаты исследования не дают возможности сделать однозначные выводы относительно курильщиков.

via GIPHY

Несмотря на это, ученые выдвинули гипотезу, что стрессовые условия, вызванные курением, вызывают реакции в клетках бактерий. Это приводит к адаптации, что увеличивает вирулентность и потенциал заражения.

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Теги: Здоровье Инфекция Лечение исследования Табак
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