Выяснили, почему долгожители так долго живут

Долгожители-рекордсмены, перевалившие 110 лет, имеют уникальную иммунную систему. Исследование показало, что она позволяет им бороться с опухолями и инфекциями.

Исследователи из Японии выяснили, что у людей, которые давно прошли через 100 лет, продолжая при этом курить и употреблять спиртные напитки, есть одна уникальная особенность в организме, пишет The Daily Mail.

Также по теме: Назвали простой секрет долголетия

Отметим, что геронтологи десятилетиями изучают долгожителей и пытаются понять, что же их объединяет. Возникали различные теории – от уникального набора генов до какой-то особой диеты. Но каждый раз оказывалось, что долгожители не имели каких-то необычных продуктов питания или напитков, часто злоупотребляли спиртным, временами десятилетиями курили, а многие их родственников не доживали до 70.

Уникальная иммунная система продлевает жизнь

И вот теперь тщательное изучение ДНК позволило выявить одну общую особенность. Это уникальная иммунная система, то есть белые клетки иммунитета, которые не похожи на те, что есть в организме большинства людей. Так называемые CD4 T-клетки непосредственно атакуют вирусы и опухолевые клетки у долгожителей, Ученые считают, что поняли, каким образом эти рекордсмены прожили так долго.

Как проходило исследование?

Данные исследования проводили эксперты из IKEN Center for Integrative Medical Science и Keio University. Всего они проанализировали здоровье 7 человек, переживших 110-й день рождения. Имена рекордсменов не называют. Для анализа были собраны 41 208 клеток, а в контрольной группе брались клетки у людей в возрасте от 50 до 89 лет.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.