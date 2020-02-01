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Выяснили, почему ВИЧ становится устойчивым к лекарствам

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ВИЧ имеет устойчивость к лекарствам / unsplash.com

Ученые из США, Великобритании и Нидерландов описали, как вирус иммунодефицита человека развивает устойчивость к препаратам.

К препаратам, которые помогают контролировать ВИЧ, относятся ингибиторы вирусной интегразы. Действующие вещества связываются с одним из ключевых ферментов вируса и блокируют включение вирусной ДНК в хромосомы носителя, пишет Science.

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Почему ВИЧ становится устойчивым к лечению?

Особенность этих лекарств в том, что они взаимодействуют с ионами металлов: например, с цинком. Обычно это позволяет им прочно связываться с активным центром вирусного фермента.

ВІЛ блокує ліки
ВИЧ блокирует лекарства​ / unsplash.com

 
ВИЧ – что это?
Это ретровирус, который влияет на ДНК, а также на нервную систему. Эта инфекция убивает клетки человеческой иммунной системы. В результате больной страдает от всех бактерий вокруг, даже самых незначительных. Его иммунитет становится чрезвычайно ослабленным. СПИД без ВИЧ существовать не может. А вот ВИЧ без СПИДа – вполне.

"Мы обнаружили, что ВИЧ может тонко менять химическое окружение металлов и, словно с помощью дистанционного управления, ослаблять степень связывания", – пояснил Петр Черепанов, один из соавторов работы.

Ученые установили, как фермент освобождается от "лекарственных связей" и визуализировали область связывания препаратов с интегразой. Открытие поможет разрабатывать эффективные ингибиторы интегразы, уверены ученые.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение ВИЧ
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