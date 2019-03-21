Выяснили смертельную опасность горячего чая и кофе

Американские ученые обнаружили, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.

В исследовании приняли участие более 50 тысяч человек, пишет EurekAlert!

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За состоянием здоровья добровольцев наблюдали в течение 13 лет. Всего выявили 317 случаев развития злокачественных опухолей в верхних отделах пищеварительного тракта. Чаще болели мужчины в возрасте от 60 до 70 лет.

Анализ исследований показал, что люди, которые пили чай при температуре 90°C, болели раком на 90% чаще. Этот показатель был в 2,4 раза выше, чем у тех, кто употреблял напиток при 75°C.

Рак пищевода – что это? Это распространенное злокачественное образование, которое занимает 6 место среди всех онкологических патологий. Возникает обычно в клетках эпителия слизистой оболочки пищевода, начинается с так называемой карциномы. Первые симптомы рака – проблемы во время проглатывания твердой пищи. Это состояние спровоцировано сужением пищевода. От этого типа рака страдает как молодежь, так и пожилые люди, и чаще всего эта онкология поражает представителей мужского пола. Объясняется это тем, что появлению новообразования способствует табакокурение и злоупотребление алкоголем. Такие пагубные привычки многократно увеличивают риск развития патологии.

Результаты исследования аналогичны для кофе и горячего шоколада. По словам ученых, чтобы снизить вероятность заболевания, необходимо дать напиткам остыть перед тем, как их пить.

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