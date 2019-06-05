Выяснили смертельную опасность яиц

Американские ученые пришли к выводу, что частое употребление яиц увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Эксперты провели анализ данных об образе жизни и питания 30 тысяч человек в течение 31 года, пишет MedicalXpress.

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Оказалось, что холестерин в яйцах при употреблении последних в больших количествах связан с вредными последствиями для здоровья.

При этом диетические рекомендации врачей в США не устанавливают норму потребления яиц.

А каждые дополнительные 300 мг холестерина связывают с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 17%. Также это повышает риск преждевременной смерти на 18%.

Таким образом, фанаты яичницы из трех-четырех яиц рискуют преждевременно умереть в полтора раза быстрее тех, кто яйца ест редко или не употребляет.

Ульяна Супрун “Холестерин – это одна из разновидностей жиров. Он нужен для работы мозга, выработка гормонов, функционирования пищеварения и многих других процессов”.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, одно большое яйцо содержит около 200 миллиграммов холестерина.

По словам и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, одно среднее яйцо содержит около 186 мг холестерина (62% суточной нормы, которая может колебаться от 100 до 300 мг). В основном, холестерин содержится в желтке, а белок – это в основном протеин.

Несмотря на это, ученые советуют следить за уровнем холестерина и не превышать 300 мг холестерина (а это около двух яйца). Обработанное мясо, сыр и молочные продукты с высоким содержанием жира так же содержат высокий уровень холестерина.

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