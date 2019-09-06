Выяснили вероятную причину смерти от вейпа

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Выяснили вероятную причину смерти от вейпа
Выяснили вероятную причину смерти от вейпа / vox.com

В четырнадцати штатах США зафиксировали 94 случая загадочных заболеваний легких. Произошло это в августе 2019. Их связывают с курением электронных сигарет и вейпом.

После этого зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое вызвано курением электронной сигареты, в штате Иллинойс в США.

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4 сентября власти штата Орегон заявили о втором случае вероятной смерти от этой болезни. Пациентом был мужчина среднего возраста, который недавно купил электронную сигарету с маслом марихуаны в легальном магазине.

Ученые нашли причину этих непонятных состояний и смертности от них.

Ею оказалась маслянистая форма витамина Е. Это вещество обнаружили в каннабисе, который употребляли пациенты, а также в жидкостях для вейпов и в организмах самих больных.

 
Болезнь, которую связывают с вейпом – симптомы
  1. затрудненное дыхание,
  2. одышка
  3. боль в груди
  4. лихорадка,
  5. кашель,
  6. рвота,
  7. диарея.

Маслянистая форма витамина E является первым веществом, которое нашли у всех больных и в продуктах, которые они употребляли. Но, несмотря на это, медики не спешат делать вывод о том, что именно это стало причиной смертельного заболевания легких. Они проводят дополнительные исследования, чтобы в этом убедиться.

via GIPHY

Результаты федеральной лаборатории, вероятно, подтверждают выводы медиков штата Нью-Йорк. Почти во всех протестированных образцах каннабиса оказался "очень высокий уровень ацетата витамина Е".

По состоянию на 27 августа 25 государств сообщили о 215 возможных пациентах со схожим состоянием.

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Теги: Новости США Здоровье Лечение исследования Табак
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