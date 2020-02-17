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Выявили причину тяги к сладкой и жирной пище

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/ unsplash.com

Если вы заметили, что не можете прожить и дня без жирной пищи и сладостей, это может быть вызвано нехваткой сна.

Исследователи из медицинского центра Ирвингского университета в Колумбии изучили качество сна и рацион питания почти 500 женщин, пишет CNN со ссылкой на American Heart Association.

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Специалисты обнаружили, что чем меньше женщины спали, то тем больше употребляли сахара, насыщенных жиров и кофеина.

В общем, почти 30% участников спали менее 7 часов в сутки, а еще почти 25% имели бессонницу, и-за чего тоже плохо высыпались.

Женщины, которые не спали достаточно, в среднем потребляли 500-800 дополнительных калорий. Кроме того, они превышали рекомендации по потреблению общих и насыщенных жиров, сахаров и кофеина и мало потребляли клетчатки, белков и цельнозерновых продуктов.

Наше исследование подчеркивает значение качественного сна для контроля веса тела и потенциального предотвращения сердечных заболеваний среди женщин,
– говорится в исследовании.

Почему сон и нездоровое питание связаны?

Считается, что нехватка сна стимулирует голод и подавляет сигналы гормонов, которые отвечают за чувство голода и сытости.
Вместе с тем, бессонница может влиять на гиппокамп, который тоже отвечает за регуляцию приемов пищи.

Когда мы уставшие, мы склонны принимать импульсивные решения, руководствуясь эмоциями, а не рациональностью,
– сказала доктор Майя Адам.

Еще один потенциальный связь между плохим сном и привычками питания заключается в том, что переедание может вызвать дискомфорт в желудке, тем самым мешает быстрее заснуть.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Медицина исследования Новости Здоровье Сон Ожирение Диеты Здоровое питание
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