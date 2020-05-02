"Выйди, ты же из инфекционного", – врач рассказала о притеснениях медиков, работающих с COVID-19

Несмотря на сегодняшнюю огромную поддержку врачей и от волонтеров, и от простых граждан, и от государства все же в жизни медиков, работающих с коронавирусніми пациентами, иногда случаются неприятные ситуации. Говорится о дискриминации и травли.

На глобальном положительном фоне поддержки все же возникают резко отрицательные ситуации. Об этом главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко врач рассказала в интервью LB.ua.

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Кое-где соседи начали негативно относиться к персоналу, который работает в Александровской больнице, а особенно – в инфекционном отделении. Неприятные ситуации были в начале эпидемии, когда градус паники в обществе был значительно выше.

По словам главврача Александровской больницы, негативные комментарии и отношение удалось сразу же "погасить".

Были случаи, когда в автобус, который бизнесмены нам организовали, садится кто-то из сотрудниц инфекционного отделения, а персонал других отделений им кричит: "Галя, выйди, ты же из инфекционного!",

– рассказала Людмила Антоненко.

Из-за негативного отношения соседей одну медсестру с мужем пришлось из дома переселить в отель. В общем, говорит врач, люди до сих пор боятся заразиться именно от медиков.