Вынесли в мешке, потому что боялись заразиться: как тело умершего от коронавируса отдали семье

В Тернопольской области медперсонал больницы небрежно отдал тело умершего от коронавируса семье в обычном мешке. Также в больнице отказались помочь в транспортировке тела умершего из-за страха заразиться.

Об этом пишет Радио Свобода.

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Жуткие детали

По словам дочери умершего, после известия о смерти отца в больнице сказали, чтобы родные приехали своим транспортом, с гробом и забрала тело.

С мужем на своем бусе сестра поехала за папой. Далее тело отца вынесли из больницы в мешке и закрыли дверь. Сестра с мужем несли тело к машине, помогла еще медсестра. Мешок раскрывался, тело выпадало. Отец весил 100 кг. Положили тело папы сами в гроб, не имея никакой защитной одежды,

– рассказала Анна.

До этого родные звонили в больницу, им сказали, что медперсонал не будет себя подвергать опасности.

А дальше гроб не могли в бус засунуть. Тогда уже звонила к главному врачу, а он посоветовал просить людей. Но все убегали. Только через 2 часа вышел врач в защитном костюме и помог гроб поставить в машину.

Анна рассказала, что ее сестра с мужем, у которых трое детей, без всякой защиты совали тело, а люди в селе боялись и отказались выкопать могилу. Мэр Монастырска нашел человека, который выкопал могилу.

Опускали тело мэр, его заместитель, председатель сельского совета и мой шурин. Сестра светила телефоном, а они закапывали яму, потому что уже был вечер,

– рассказала дочь умершего.

Что известно о смерти мужчины?

25 марта мужчина плохо себя чувствовал и обратился в поликлинику, сделал флюорографию, и врач выписал ему антибиотик. На следующий день температура поднялась до 40 градусов, началась тошнота, расстройство желудка, и мужчина снова обратился к врачу, который назначил другие медикаменты. 21 марта у больного началась одышка, его состояние ухудшилось. 25 марта мужчина умер.

Коротко о коронавирусе на Тернопольщине

Первый случай инфицирования коронавирусом в Тернопольской области зафиксировали 20 марта. Заболел 57-летний священник.

Сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации. По данным МВД, после заражения до госпитализации он успел установить контакты с меньшей мере 500 людьми.

По состоянию на 27 марта в Тернопольской области уже 24 случая заражения коронавирусом.

Кроме того, коронавирус обнаружили у 9 медиков из Монастырского района.

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