Выписали последнего пациента: еще одна страна поборола коронавирус
Тихоокеанское государство Фиджи объявило свою территорию свободной от коронавирусной инфекции. В общем в республике болели 18 граждан. На днях выздоровел последний пациент с COVID-19.
Об этом сообщил в Twitter премьер-министр республики Фрэнк Баинимарама.
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Остров Фиджи свободен от коронавируса
Последний случай коронавируса на острове зафиксировали 45 дней назад.
Последний активный пациент с COVID-19 выздоровел. И даже при том, что количество тестов растет с каждым днем, прошло 45 дней с тех пор, как мы зафиксировали последний случай. Без смертельных случаев наш уровень выздоровления составляет 100%,
– заявил Баинимарама.
Премьер Фиджи сказал, что такой успех является "ответом на молитвы и тяжелую работу".
Острова в Тихоокеанском регионе считали наиболее уязвимыми к коронавирусной инфекции, так как они имеют слабую систему здравоохранения. Однако оперативное закрытие границ и прекращение туризма помогло сдержать ситуацию.
Первый случай заражения на Фиджи зарегистрировали в марте.
На острове проживают около 900 тысяч человек, но коронавирусом заболели только 18 граждан.
Какие страны смогли побороть коронавирус
- Черногория официально объявила о завершении эпидемии коронавируса 2 июня. Страна стала второй в Европе после Словении.
- Также об успехе в преодолении коронавирусной инфекции заявила Новая Зеландия.
- В мире в целом с начала пандемии выздоровели уже почти 3 миллиона человек.