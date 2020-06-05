Тихоокеанское государство Фиджи объявило свою территорию свободной от коронавирусной инфекции. В общем в республике болели 18 граждан. На днях выздоровел последний пациент с COVID-19.

Об этом сообщил в Twitter премьер-министр республики Фрэнк Баинимарама.

Читайте также Черногория официально объявила о завершении эпидемии коронавируса

Остров Фиджи свободен от коронавируса

Последний случай коронавируса на острове зафиксировали 45 дней назад.

Последний активный пациент с COVID-19 выздоровел. И даже при том, что количество тестов растет с каждым днем, прошло 45 дней с тех пор, как мы зафиксировали последний случай. Без смертельных случаев наш уровень выздоровления составляет 100%,

– заявил Баинимарама.

Премьер Фиджи сказал, что такой успех является "ответом на молитвы и тяжелую работу".

Острова в Тихоокеанском регионе считали наиболее уязвимыми к коронавирусной инфекции, так как они имеют слабую систему здравоохранения. Однако оперативное закрытие границ и прекращение туризма помогло сдержать ситуацию.

Первый случай заражения на Фиджи зарегистрировали в марте.

На острове проживают около 900 тысяч человек, но коронавирусом заболели только 18 граждан.

Какие страны смогли побороть коронавирус