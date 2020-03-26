"Выпускной вечер? Я пришлю полицию с огнеметами": главы итальянских городов просят сидеть дома
В Италии – одна из крупнейших вспышек коронавируса в мире. Власть требует от людей самоизоляции, но люди не всегда готовы повиноваться.
Поэтому мэры лично загонят людей по домам. Одно из таких видео набрало популярности в сети.
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Антонио Тутоло, мэр города Лучера: "Эти парикмахеры, которые ходят по домам стричь женщин, зачем они это делают? В чем смысл? Вы не понимаете, что гроб закрыт и вашу прическу никто не увидит?!".
Винченцо де Лука, президент региона Кампания: "До меня дошли слухи, что кто-то устраивает выпускные балы. Мы отправим туда полицию. И отправим ее с огнеметами".
Массимилиано Прешутти, мэр города Гуальдо-Тадино: "Куда вы тянете собак, у них что воспаление простаты? Вы должны сидеть дома! Вы не понимаете, что более 400 человек в день умирают? В-ми-ра-ют!".
Катено де Лука, мэр города Мессина: "Я вам говорю ясно и четко: я вас словлю! Завтра, а не через несколько лет! Завтра!".
Джузеппе Фалькомата, мэр города Реджо-ди-Калабрия: "Я встретил горожанина, который бегал со своей собакой трусцой. Я остановила его и сказала: "Слушай, это не кино. Ты не Уилл Смит в фильме "Я – легенда". Поэтому иди домой!".
Джанфилиппо Банкьери, мэр города Делия: "Я не знал, что в Делии такие добрые соседи! Люди собираются, чтобы нарисовать плакат с надписью: "Все будет хорошо!". Для красивого плаката нужно 20 человек, и для этого вы зовете родственников! Я бегаю почти 20 лет, в городе было от силы 20 бегунов. А сейчас вы решили все подготовиться к марафону? Который марафон, если вы в последний раз бегали кросс в школе?".
Морена Мартини, мэр города Россано-Венето: "Хватит оправдываться тем, что собакам надо гулять, они уже не имеют сил! Вот еще что меня просто бесит, когда люди тайно ходят к парикмахеру и в салон красоты. Хорошо, вы умрете с красивой прической и прекрасной эпиляцией".
Антонио Декар, мэр города Бари, заставший молодежь на пляже: "Идите домой, домой! К своим PlayStation. Люди умирают, вы понимаете? Я от вас скоро заболею, у меня сердце разрывается! Я обращаюсь ко всем вам – куда вы, б***ь, все ходите?".
Важность карантина / инфографика 24 Канала
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