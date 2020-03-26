"Выпускной вечер? Я пришлю полицию с огнеметами": главы итальянских городов просят сидеть дома

В Италии – одна из крупнейших вспышек коронавируса в мире. Власть требует от людей самоизоляции, но люди не всегда готовы повиноваться.

Поэтому мэры лично загонят людей по домам. Одно из таких видео набрало популярности в сети.

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Антонио Тутоло, мэр города Лучера: "Эти парикмахеры, которые ходят по домам стричь женщин, зачем они это делают? В чем смысл? Вы не понимаете, что гроб закрыт и вашу прическу никто не увидит?!".

Винченцо де Лука, президент региона Кампания: "До меня дошли слухи, что кто-то устраивает выпускные балы. Мы отправим туда полицию. И отправим ее с огнеметами".

Массимилиано Прешутти, мэр города Гуальдо-Тадино: "Куда вы тянете собак, у них что воспаление простаты? Вы должны сидеть дома! Вы не понимаете, что более 400 человек в день умирают? В-ми-ра-ют!".

You asked for more Italian Mayors losing their shit at people breaking quarantine. I'm delivering. Here's two more mayors.



"Something else that drove me crazy is people secretly going to the beauty parlour. You will die all nicely waxed. But you will die." #Covid19 pic.twitter.com/SOiLpp5rwd — (@protectheflames) March 23, 2020

Катено де Лука, мэр города Мессина: "Я вам говорю ясно и четко: я вас словлю! Завтра, а не через несколько лет! Завтра!".

Джузеппе Фалькомата, мэр города Реджо-ди-Калабрия: "Я встретил горожанина, который бегал со своей собакой трусцой. Я остановила его и сказала: "Слушай, это не кино. Ты не Уилл Смит в фильме "Я – легенда". Поэтому иди домой!".

Джанфилиппо Банкьери, мэр города Делия: "Я не знал, что в Делии такие добрые соседи! Люди собираются, чтобы нарисовать плакат с надписью: "Все будет хорошо!". Для красивого плаката нужно 20 человек, и для этого вы зовете родственников! Я бегаю почти 20 лет, в городе было от силы 20 бегунов. А сейчас вы решили все подготовиться к марафону? Который марафон, если вы в последний раз бегали кросс в школе?".

Морена Мартини, мэр города Россано-Венето: "Хватит оправдываться тем, что собакам надо гулять, они уже не имеют сил! Вот еще что меня просто бесит, когда люди тайно ходят к парикмахеру и в салон красоты. Хорошо, вы умрете с красивой прической и прекрасной эпиляцией".

Антонио Декар, мэр города Бари, заставший молодежь на пляже: "Идите домой, домой! К своим PlayStation. Люди умирают, вы понимаете? Я от вас скоро заболею, у меня сердце разрывается! Я обращаюсь ко всем вам – куда вы, б***ь, все ходите?".



Важность карантина / инфографика 24 Канала

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