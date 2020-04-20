Вырабатывается ли иммунитет у людей, которые переболели COVID-19

У людей, которые переболели COVID-19, вырабатывается иммунитет. Но пока неизвестно, насколько он устойчив.

Об этом рассказала вирусолог Алла Мироненко в интервью РБК-Украина.

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Вирусолог Алла Мироненко "Во-первых, если человек выздоровел, то он выздоровел благодаря тому, что иммунитет у него образовался. Насколько он стойкий – пока нет таких исследований, которые могли бы дать нам такое понимание”.

Она также отметила, что коронавирус на разных континентах мутировал. Пока неизвестно, насколько сильно он изменился. Изменения в генетической структуре вируса не сразу приводят к изменениям его свойств.

Но насколько они кардинальные, будет ли в таком случае защищать иммунитет, выработанный на тот вариант вируса, которым человек уже переболел с какого-то другого континента – мы еще этого не знаем. Еще не было столько времени, чтобы это изучить,

– рассказала вирусолог.



Протекание коронавируса / Инфографика 24 канала

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