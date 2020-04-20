Вырабатывается ли иммунитет у людей, которые переболели COVID-19
У людей, которые переболели COVID-19, вырабатывается иммунитет. Но пока неизвестно, насколько он устойчив.
Об этом рассказала вирусолог Алла Мироненко в интервью РБК-Украина.
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Она также отметила, что коронавирус на разных континентах мутировал. Пока неизвестно, насколько сильно он изменился. Изменения в генетической структуре вируса не сразу приводят к изменениям его свойств.
Но насколько они кардинальные, будет ли в таком случае защищать иммунитет, выработанный на тот вариант вируса, которым человек уже переболел с какого-то другого континента – мы еще этого не знаем. Еще не было столько времени, чтобы это изучить,
– рассказала вирусолог.
Протекание коронавируса / Инфографика 24 канала
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