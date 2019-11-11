Вышел трейлер документального фильма о работе Супрун и ее команды
На своей странице в Facebook Ульяна Супрун представила трейлер документального фильма "Диагноз", рассказывающий о пути Минздрава к реализации медицинской реформы.
Команда документалистов из студии Babylon'13 в течение трех лет наблюдала за работой Министерства здравоохранения по стороны и следила за изменениями медицины в Украине.
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Фильм "Диагноз" должен появиться на экранах уже через несколько месяцев.
Ульяна Супрун добавила, что Гиппократа отремонтировали и разместили на входе министерства, где он стоит и поныне.
Что успела сделать Ульяна Супрун и ее команда
Ульяна Супрун стала главой МЗ 1 августа 2016 года. За все время своего пребывания на этом посту она сделала немало: начала медицинскую реформу, а также сумела реформировать финансирование системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.
Главные достижения:
- запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;
- старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, благодаря которой украинцы могут сами выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.
- Финансирование больниц за койко-место каждого пациента.
29 августа Верховная Рада назначила Министром здравоохранения Зоряну Скалецкую, а Ульяна Супрун написала заявление на увольнение с исполнительницы обязанностей главы Минздрава.
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Трейлер документального фильма "Диагноз" о работе бывшего МЗ: смотреть видео
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