Вышел трейлер документального фильма о работе Супрун и ее команды

На своей странице в Facebook Ульяна Супрун представила трейлер документального фильма "Диагноз", рассказывающий о пути Минздрава к реализации медицинской реформы.

Команда документалистов из студии Babylon'13 в течение трех лет наблюдала за работой Министерства здравоохранения по стороны и следила за изменениями медицины в Украине.

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Фильм "Диагноз" должен появиться на экранах уже через несколько месяцев.

Ульяна Супрун - экс-глава МЗ “В первые дни работы в Министерстве здравоохранения, когда знакомились с сотрудниками и осматривала помещения, в подвале мы нашли скульптуру Гиппократа. Она была с разбитой рукой и стояла загромождена другими вещами лицом к стене. Это стало своеобразным символом того, что систему здравоохранения нужно повернуть лицом к людям. И мы начали это делать”.

Ульяна Супрун добавила, что Гиппократа отремонтировали и разместили на входе министерства, где он стоит и поныне.

Что успела сделать Ульяна Супрун и ее команда

Ульяна Супрун стала главой МЗ 1 августа 2016 года. За все время своего пребывания на этом посту она сделала немало: начала медицинскую реформу, а также сумела реформировать финансирование системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.

Главные достижения:

запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;

старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, благодаря которой украинцы могут сами выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.

Финансирование больниц за койко-место каждого пациента.

29 августа Верховная Рада назначила Министром здравоохранения Зоряну Скалецкую, а Ульяна Супрун написала заявление на увольнение с исполнительницы обязанностей главы Минздрава.

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Трейлер документального фильма "Диагноз" о работе бывшего МЗ: смотреть видео

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