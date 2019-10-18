Высокая температура у ребенка: когда стоит вызвать "скорую"
В большинстве случаев родители в состоянии справиться с повышенной температурой у ребенка самостоятельно. Но существуют случаи, когда самолечение становится очень опасным.
Это так называемые "красные флаги" – признаки, требующие неотложной помощи.
Читайте также: Что должен знать человек, который вызывает скорую помощь
Когда нужно звонить в скорую?
- Лихорадка выше 38° у детей до 3-х месячного возраста. Высокий риск тяжелого течения инфекций.
- Лихорадка сопровождается судорогами.
- Высокая температура до 39-40 градусов, которую никак не удается сбить хотя бы на 1 градус.
- На фоне повышения температуры нарушено сознание: ребенок заторможен или слишком крепко спит – невозможно разбудить, или наоборот чрезвычайно возбужден.
- Головная боль очень сильная, не удается справиться с ней приемом жаропонижающих препаратов.
- Ребенок обезвожен (отказывается пить, сухая кожа, сухие губы, темные круги под глазами, резко снижается количество мочеиспусканий).
- Лихорадка + непрерывная рвота. 2-3 раза может быть рвота на фоне повышения температуры, большее количество раз с ухудшением состояния – повод обратиться за помощью.
- Лихорадка + сильные боли в животе.
- Лихорадка + сыпь на коже, которая не бледнеет при надавливании на нее. Нажмите на сыпь прозрачным стаканом для удобства.
- Лихорадка + тяжелое дыхание (не хватает воздуха, тяжело сделать вдох).
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии