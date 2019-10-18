Высокая температура у ребенка: когда стоит вызвать "скорую"

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Когда вызвать скорую
Когда вызвать скорую / unsplash.com

В большинстве случаев родители в состоянии справиться с повышенной температурой у ребенка самостоятельно. Но существуют случаи, когда самолечение становится очень опасным.

Это так называемые "красные флаги" – признаки, требующие неотложной помощи.

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Когда нужно звонить в скорую?

  1. Лихорадка выше 38° у детей до 3-х месячного возраста. Высокий риск тяжелого течения инфекций.
  2. Лихорадка сопровождается судорогами.
  3. Высокая температура до 39-40 градусов, которую никак не удается сбить хотя бы на 1 градус.
  4. На фоне повышения температуры нарушено сознание: ребенок заторможен или слишком крепко спит – невозможно разбудить, или наоборот чрезвычайно возбужден.
  5. Головная боль очень сильная, не удается справиться с ней приемом жаропонижающих препаратов.
  6. Ребенок обезвожен (отказывается пить, сухая кожа, сухие губы, темные круги под глазами, резко снижается количество мочеиспусканий).
  7. Лихорадка + непрерывная рвота. 2-3 раза может быть рвота на фоне повышения температуры, большее количество раз с ухудшением состояния – повод обратиться за помощью.
  8. Лихорадка + сильные боли в животе.
  9. Лихорадка + сыпь на коже, которая не бледнеет при надавливании на нее. Нажмите на сыпь прозрачным стаканом для удобства.
  10. Лихорадка + тяжелое дыхание (не хватает воздуха, тяжело сделать вдох).

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Автор: Александр Бевза
Теги: Лечение Здоровье Новости Здоровье Дети Лекарства Грипп в Украине
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