Высокий уровень гормона стресса: симптомы, как определить и чем опасен
Кортизол – это гормон, задача которого мобилизовать ресурсы организма. Заболевания, провоцирующие высокий уровень кортизола сопровождаются избыточным весом, повышенным артериальным давлением и постоянным стрессом.
Кортизол помогает организму мобилизовать энергию в экстренных ситуациях и делает глюкозу более доступной как для мозга, так и для различных функций обмена веществ. Хроническое повышение уровня кортизола постепенно "выматывает" организм.
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Когда сдавать кортизол
Клинические показания для сдачи кортизола – подозрение на опухоль надпочечников или гипофиза.
Что касается функционального повышения кортизола, то есть естественной реакции по определенным причинам, которые нарушают работу организма, то поводом для проверки могут быть следующие причины:
- Выпадением волос или избыточный вес.
- Нарушен менструальный цикл.
- Дисгормональные заболевания молочных желез, эректильной дисфункции.
- Повышенное давление или проблемы со сном, настроением.
Наличие таких симптомов при устойчивом повышению кортизола, говорит о том, что физиологическая реакция уже за пределами нормы.
Повышение кортизола – показатель наличия угрозы для нормального функционирования организма.
Длительное выпадение волос может быть признаком высокого кортизола
Симптомы повышенного кортизола
Изменение веса
Увеличение веса – первый симптом высокого уровня кортизола. Особенно в верхней части тела, поскольку жир накапливается в таких участках тела, как грудная клетка, плечи и спина. Руки и ноги при этом выглядят худыми.
Проблемы с кожей
- акне
- фиолетовые пятна на груди, бедрах, животе
- синяки;
- усиленный рост волос на лице и теле.
Депрессия и частые перепады настроения
Тревога – самый распространенный симптом. Сопровождается постоянными перепадами настроения, возможные признаки депрессии. Высокий уровень кортизола также снижает кровообращение и снабжение глюкозы в мозг.
Усталость и бессонница
Ночью избыточный уровень гормона не дает человеку возможности расслабиться и заснуть.
В нормальных условиях кортизол повышается около 8 утра. Но если уровень кортизола повышен, гормон активен ночью, а утром иссякает.
Кортизол "выматывает "организм
Чем опасен высокий уровень кортизола
Гормон стресса при повышении секреции способен приводить к разрушению белков аминокислот и гликогена – до глюкозы.
По сути, высокий кортизол заставляет организм работать на пределе, что существенно повышает риск инсульта и сердечного приступа. Высокий кортизол снижает усвоение кальция и коллагена, влияет на процессы регенерации, делает кости хрупкими.
Кортизол повышает уровень глюкозы в крови в два раза, что снижает секрецию инсулина и усложняет задачу утилизации избыточного сахара. Как следствие, высокий кортизол постепенно приводит к развитию сахарного диабета и ожирения.
К тому же, если кортизол повышен, попытки похудения с помощью голодания или жестких диет, только ухудшают ситуацию.
Ведь в таких условиях уровень кортизола повышается еще сильнее. Поэтому, при повышенном уровне кортизола, запрещено голодать.
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