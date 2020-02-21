"Выводить из стресса": в Новые Санжары отправят миссию Красного Креста
В Новых Санжарах на Полтавщине будет работать миссия Красного креста, чтобы снять напряжение среди местного населения.
Волонтеры Красного креста будут работать с населением, чтобы объяснить методы заражения, пояснили представители миссии.
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Я думаю, что никакой угрозы нет. Наша миссия сейчас – успокоить население, провести психосоциальную поддержку и выяснить потребности, возможно, нужна поддержка международной организации. Мы должны вывести людей из стресса и объяснить им, что делать дальше,
– отметила представительница Красного креста.
Она подчеркнула, что в Украине не зарегистрировали ни одного случая коронавируса.
Столкновения в Новых Санжарах: основное
- Жители поселка Новые Санжары 19 февраля устроили массовые протесты и выступили против размещения в их медцентре эвакуированных из китайского Уханя людей.
- Утром 20 февраля к поселку съехалась полиция и Национальная гвардия Украины, привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.
- В течение четверга местные жители перекрывали дороги, жгли шины, и даже устроили стычки с правоохранителями. Когда полицейским вечером 20 февраля удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными, местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Позор". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердечки.
- В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданское лицо. Им оказывают помощь медики.
- Национальная полиция начала два уголовных производства по факту массовых беспорядков в поселке Новые Санжары.
- Заметим, самолет SkyUp с эвакуированными из Китая украинцами и гражданами других стран прибыл в Украину утром 20 февраля. Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов коронавируса или другой простуды.
- На карантине в Новых Санжарах будут находиться 45 эвакуированных украинцев, 27 иностранцев и персонал, который обслуживал людей на самолете. В помещении медцентра будут действовать все.
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