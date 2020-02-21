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"Выводить из стресса": в Новые Санжары отправят миссию Красного Креста

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Миссия Краснота Креста

В Новых Санжарах на Полтавщине будет работать миссия Красного креста, чтобы снять напряжение среди местного населения.

Волонтеры Красного креста будут работать с населением, чтобы объяснить методы заражения, пояснили представители миссии.

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Я думаю, что никакой угрозы нет. Наша миссия сейчас – успокоить население, провести психосоциальную поддержку и выяснить потребности, возможно, нужна поддержка международной организации. Мы должны вывести людей из стресса и объяснить им, что делать дальше,
– отметила представительница Красного креста.

Она подчеркнула, что в Украине не зарегистрировали ни одного случая коронавируса.

Столкновения в Новых Санжарах: основное

  • Жители поселка Новые Санжары 19 февраля устроили массовые протесты и выступили против размещения в их медцентре эвакуированных из китайского Уханя людей.
  • Утром 20 февраля к поселку съехалась полиция и Национальная гвардия Украины, привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.
  • В течение четверга местные жители перекрывали дороги, жгли шины, и даже устроили стычки с правоохранителями. Когда полицейским вечером 20 февраля удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными, местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Позор". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердечки.
  • В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданское лицо. Им оказывают помощь медики.
  • Национальная полиция начала два уголовных производства по факту массовых беспорядков в поселке Новые Санжары.
  • Заметим, самолет SkyUp с эвакуированными из Китая украинцами и гражданами других стран прибыл в Украину утром 20 февраля. Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов коронавируса или другой простуды.
  • На карантине в Новых Санжарах будут находиться 45 эвакуированных украинцев, 27 иностранцев и персонал, который обслуживал людей на самолете. В помещении медцентра будут действовать все.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус 2020 Новые Санжары Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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